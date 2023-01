Confronto duro tra Luca Onestini e Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. Tutto è successo durante l’aperitivo ed è scattato tutto dalla solita ex schermitrice campana. Tutti erano nel mood di fare festa, ma per Antonella le cose non stavano così. Sin da subito ha deciso di attaccare Oriana Marzoli che nel frattempo non ha fatto altro che scherzare, ballare e cantare con tutti gli altri, fregandosene delle cattiverie.

Ma le continue provocazioni di Antonella non sono terminate fino a quando Oriana, esausta, le ha risposto che aveva la sua stessa acconciatura (la coda di cavallo), mandando in tilt l’influencer compagna di Edoardo Donnamaria. A quel punto Antonella risponde male e dice: “Non ti rendi conto delle figure che stai facendo”. E ancora: “Menomale che non sono tutte così le donne e gli uomini”. Come se non bastasse se la prende anche con Luca Onestini: “Onestini, tu vergognati. Stai giocando esce la cattiveria delle persone. C’è un limite a tutto”.

Confronto duro tra Luca Onestini e Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

Poi però il colpo di scena arriva quando Oriana dimostra tutta la sua superiorità e dice: “Dovete fare come me, potete divertirti senza problemi”. Tutti raccolgono il suggerimento della venezuelana, tranne Luca Onestini che invece è furioso per il comportamento infantile di Tontonella.

ANTONELLA CHE CERCA DI PROVOCARE ORIANA E LEI CHE LA PRENDE PER IL CULO DIVERTENDOSI SENZA SBROCCARE ✈️✈️✈️✈️✈️#orielepic.twitter.com/N5YMO6cwgq — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 18, 2023

A quel punto il modello e influencer perde la pazienza e dice alla collega: “Se puoi ascoltare un consiglio, chiedi scusa per quello che hai detto che fai più bella figura”. Pesantissima la risposta della Firodalisi: “Potete anche essere belli fuori, ma siete brutti dentro quindi per me siete zero. Se loro due mi vogliono provocare, io non ci casco”.

Edo: “ma dimmi una cosa pesante, che dici che questa non si è regolata a dirtela”

Antonella: “Edoardo stai zitto”

Edo: “cosa è che ti ha detto ? me lo dici tu”

Antonella: “lasciamo stare”



non può dire la verità perché significherebbe ammettere che sta facendo la vittima#gfvip pic.twitter.com/DSgMqZPAiT — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 19, 2023

Poco dopo Antonella ci va giù pesante sempre con Luca Onestini che secondo lei tende a giustificare sempre il comportamento di Oriana: “Ogni volta che lei mi provoca e si mette in mezzo ad una discussione in cui non c’entra, tu ti accodi. Perché devo parlare e perdere tempo con uno come te?”. Insomma, non c’è proprio modo che Antonella riesca a vivere in pace con gli altri concorrenti. E sui social, tranne qualcuno che la difende, sono tutti contro di lei.

