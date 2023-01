Un gesto che non è di certo passato inosservato quello di Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli al GF Vip 7. Uno scherzo forse all’inizio, ma finito non proprio alla grande… anzi. Durante la serata di mercoledì 18 gennaio 2023, il fratello di Guendalina ha voluto fare una sorta di scommessa con gli altri, insomma una burla. Ma tutto è sembrato tranne uno scherzo. Il giovane infatti ha preso della cenere di sigaretta e l’ha messa nel bicchiere di Oriana poco dopo averla distratta.

La ragazza stava bevendo il vino e poco dopo ha ricominciato senza accorgersi di nulla. A quel punto l’ideatore dello scherzo nei danni della venezuelana, ha detto a tutti quello che aveva appena fatto. In particolare ha condiviso lo schermo con Donnamaria, il suo amico più stretto. Tavassi ha detto quindi: “Ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di Oriana”. Serafica la risposta del giovane di Forum: “Si beve pure la sigaretta questa“.

Leggi anche: “Controllare Oriana”. L’avviso del GF Vip e Wilma ne approfitta subito: momento di caos





Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli

In effetti la bella Oriana non sembra accorgersi di nulla e ingurgita tutto, cenere compresa. Tra l’altro questa non è la prima volta che succede qualcosa di interessante tra Tavassi e Oriana. Tutto succede quando la spagnola ha visto il vippone sotto la doccia ed è corsa a raccontarlo a Micol. Ed è proprio la Incorvaia a raccontare tutto: “No ragazzi non potete capire era sconvolta mentre le lo raccontava”.

Poi racconta: “Lei è rimasta scioccata, è corsa in camera a dire ‘non ci posso credere aiuto! Io pensavo che fosse uno scherzo’. Così le abbiamo chiesto cosa fosse successo e lei a un certo punto ci ha detto tutto. Con dovizia di particolari ci stava spiegando il fatto che ha visto qualcosa che non doveva vedere e ha fatto proprio dei commenti. Devo dire che sono molto positivi per lui. Voi non potete capire, descriveva tutto nei dettagli, anche se è stata una scena di pochi secondi”.

tavassi ha davvero messo la cenere della sigaretta nel bicchiere ad oriana cioè si vede benissimo sono senza parole pic.twitter.com/vk7kzY4rqa — R🌿 (@_vivx_) January 18, 2023

E conclude: “Dopo mi guarda e mi fa ‘no scusami ma tu sei gelosa’. Io l’ho rassicurata e le ho detto che poteva raccontare e riderci su tranquillamente: Ma guardate che è stata simpaticissima nella storia”. Insomma, belle notizie per il Tavassone, che a questo punto ha un nome giustificato.

Leggi anche: “Squalificato dal GF Vip”. Orrore di Davide su Oriana. Da fuori la richiesta ufficiale