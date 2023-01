Davide Donadei è uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del GF Vip 7. Ex tronista di Uomini e Donne, il giovane ha avuto una storia con la corteggiatrice Chiara Rabbi poi conclusa questa estate. Il vippone ha parlato della sua storia spiegando che il motivo della fine della relazione è stata proprio la sua voglia di partecipare al reality show.

Recentemente, però, l’influencer Deianira Marzano ha rivelato che il reale motivo dell’addio tra Davide Donadei e Chiara Rabbi sono stati i tradimenti dell’ex volto di Uomini e Donne ora concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Davide Donadei, frase choc contro Oriana. Chiesta la squalifica

Davide Donadei è finito al centro della bufera a causa delle frasi su Oriana Marzoli. Frasi pesantissime, arrivate in queste ore durante un tranquillo pomeriggio nella casa. Tra i due vipponi non scorre buon sangue e in molti si sono accorti delle parole usate dall’ex volto di Uomini e Donne contro Oriana Marzoli. Al momento del suo ingresso nella casa Donadei era stato molto carino con la Marzoli, che però non gli ha mai dato corda.

Forse per questo motivo Davide Donadei ha cambiato il suo comportamento nei confronti di Oriana e in queste ore molti telespettatori hanno chiesto la sua squalifica. Il caso è scoppiato quando Oriana e Luca giocavano nella casa. Schiacciata da Onestini, la Marzoli ha gridato: “Oddio, non respiro”. Pochi secondi dopo si è sentito l’ex tronista rispondere: “Magari”.

Oriana giocando con Luca: “non respiro”

Davide: “Magari”



S Q U A L I F I C A.



E non esiste altro.#gfvip #oriele #orianistas



pic.twitter.com/IwoPMk48kU — ✨thank you, next✨ (@thank_you_18) January 18, 2023

Alla luce dei fatti, molti utenti del web hanno chiesto la squalifica di Davide Donadei dal GF Vip 7. “Questa roba è da squalifica. Ma che cavolo ti dice il cervello?”, “Su certe cose ci si può passare sopra, su questo no“, “Chiedo la squalifica subito, questo va oltre il gioco questo è odio. Grande Fratello, è grave quanto la frase di Ginevra e la bestemmia” alcuni commenti pubblicati sui social.