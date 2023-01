Patrizia Rossetti è tornata alla quotidianità dopo l’esperienza del GF Vip. Ha dovuto abbandonare la casa per problemi di salute e ormai guarda dall’esterno le vicende dei suoi ex compagni di gioco. Il tutto le permette di esprimere giudizi dall’esterno. E proprio perché è una donna che non ha paura del giudizio degli altri è stata “interrogata” da Casa Chi, il format social condotto da Pierpaolo Pretelli, su quello che succede nella casa e sui rapporti tra i vipponi all’interno e all’esterno. E non mancano i colpi di scena.

La conduttrice ha dapprima fatto cenno ai suoi problemi di salute: “Sono ancora in fase di accertamenti perché ho dolori che sicuramente sono diventati più leggeri. Mi hanno detto che è sicuramente post Covid. Ma c’è un’infezione e devo fare degli esami per approfondire. Spero non sia nulla di grave, ma il mio medico mi ha detto che dobbiamo vedere, perché è giusto andare fino in fondo”.

“Luca e Charlie non si parlano”, la rivelazione di Patrizia Rossetti

Poi ha fatto una rivelazione: due ex concorrenti non si parlano più dopo il GF Vip. Si tratta di Luca Salatino e Charlie Gnocchi: Patrizia Rossetti ha spiegato che una volta uscita dai giochi i suoi ex compagni d’avventura le avrebbero parlato di un cambiamento da parte del conduttore radiofonico, il quale avrebbe espresso pensieri non carini sullo chef romano. Non si sa cosa avrebbe detto Gnocchi, ma la questione ha stupito molto la conduttrice che ha assicurato di voler approfondire la questione.

“Charlie l’ho trovato un po’ cambiato, mi hanno detto cose non carine su di lui, ma non nei miei confronti – ha detto Patrizia Rossetti -. Mi hanno detto praticamente, quelli che sono usciti, che non ha detto delle cose carine su Luca. Mi è sembrato strano perché sembrava lì dentro esserci un feeling. Però secondo me non l’ha fatto con cattiveria, perché non è un cattivo o un paravento. Però non sono riuscita a parlarci. Ma ci vorrò parlare, perché voglio capire se ha detto davvero questa cosa, mi stupirebbe da parte sua e verso di Luca. Non si parlano più, quindi vuol dire che qualcosa è successo”.

Tra le persone della Casa di cui sente la mancanza Patrizia Rossetti ha citato Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Milena Miconi. Nonostante questo, dopo tre mesi e mezzo sotto le luci dei riflettori, è felice di essere a casa sua. L’unica persona che non le rivolge la parola è Pamela Prati. Per quanto riguarda Dal Moro ha detto: “Sicuramente anche Daniele è molto schietto in quello che dice, però non lo trovo sempre coerente, perché ha alti e bassi che mi depistavano”.