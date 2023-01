Al GF Vip 7 Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti più apprezzate, ma purtroppo il suo percorso nella casa più spiata d’Italia si è interrotto bruscamente per problemi di salute. Dopo aver contratto il coronavirus, non si sarebbe ripresa del tutto nonostante la successiva negatività e ha ammesso di accusare dei dolori che non le permettevano di proseguire l’avventura televisiva. Il pubblico si è dispiaciuto non poco, ma nelle ultime ore ha potuto leggere le prime parole della donna dopo l’uscita di scena.

Fuori dal GF Vip 7 Patrizia Rossetti ha rotto finalmente il silenzio e lo ha fatto attraverso i social network. In particolare, ha utilizzato Instagram e Twitter per esprimere le sue opinioni. Subito dopo il suo abbandono, è invece emersa una notizia molto brutta, non confermata finora dalla conduttrice televisiva. Secondo quanto è stato raccontato all’influencer Deianira Marzano, Patrizia avrebbe avuto un litigio con il collega Giorgio Mastrota, che avrebbe soffiato il suo posto in alcune televendite.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti rompe il silenzio dopo l’abbandono

Tanta felicità da parte dei seguaci del GF Vip 7 e dei fan di Patrizia Rossetti, che hanno potuto leggere le prime dichiarazioni ufficiali della presentatrice tv. L’ex vippona ha nominato anche una famosa collega e sua grande amica, infatti le ha regalato una dedica bellissima che avrà certamente gradito. Ha approfittato anche per ringraziare ufficialmente tutti coloro che l’hanno supportata nel corso di questa sua avventura nel programma di Alfonso Signorini. Andiamo a scoprire insieme che cosa ha detto.

Patrizia Rossetti ha scritto: “Ciao a tutti, questi attimi li dedico a voi che mi avete supportata dal giorno uno. Mi avete dato piccole soddisfazioni ad ogni puntata, votandomi e salvandomi sempre. Vi ringrazio tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando ed i pensieri che sto ricevendo. Ve ne sono tanto grata, il vostro affetto è importante per me. Vi amo e due parole anche per la mia amica Emanuela Folliero. L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare, non è qualcosa che si impara a scuola”.

Infine, la Rossetti ha concluso: “Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente. Grazie ancora a tutti, la vostra Patrizia”. Dunque, ha voluto sentitamente dire grazie a tutti i suoi supporter e soprattutto alla sua carissima amica Emanuela Folliero.