Incredibile quanto sarebbe successo dopo l’uscita di scena di Patrizia Rossetti dal GF Vip 7. Lei si sarebbe resa protagonista di una lite furibonda con un collega, che le ha praticamente rubato il posto. Un’amarissima sorpresa quella della conduttrice televisiva, già costretta anzitempo a dire addio alla bellissima esperienza nella casa più spiata d’Italia per via di alcuni problemi di salute, che le sarebbero sopraggiunti a causa del contagio da coronavirus avvenuto un bel po’ di tempo fa nel reality show.

Ora per Patrizia Rossetti il post GF Vip 7 è tutt’altro che positivo, almeno stando a quanto segnalato a Deianira Marzano ed Amedeo Venza. Lei aveva annunciato così il suo abbandono: “Non voglio che nessuno si preoccupi però sono 15 giorni che non sto bene, non so che cos’ho. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi, sembra che non ci sia niente di strano, però sembra che ci sia un’infezione, non di grande portata. Potrebbe essere dovuta dal Covid, non so”.

Patrizia Rossetti, dopo il GF Vip 7 brutta sorpresa

Una follower di Deianira Marzano e Amedeo Venza ha tirato fuori dal cilindro una notizia pazzesca, che ha coinvolto Patrizia Rossetti dopo l’addio al GF Vip 7. A quanto pare lei aveva messo da parte alcuni contratti lavorativi, che erano in sospeso data la sua presenza nella trasmissione di Alfonso Signorini. Ma un suo collega sarebbe riuscito a prenderseli e lei sarebbe rimasta senza più nulla in mano. E tra i due ci sarebbe stato un litigio furioso. Vediamo insieme cosa è stato svelato in queste ore.

Questo quanto scritto su Patrizia Rossetti: “Ciao Deianira, ti seguo da tanto tempo perché mi appassionano tantissimo le vicende di gossip e del mondo tv, dato che ogni tanto ci lavoro. Seguo sia te che Amedeo Venza, perché vi trovo davvero genuini. Detto questo, volevo informarti che proprio ieri, durante recall con i miei colleghi, è venuto fuori un fatto molto curioso. Praticamente Patrizia Rossetti, uscita dalla casa, aveva dei contratti in stand-by per alcune televendite, ma a quanto pare il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio”.

Infine, è stato annunciato a proposito della presunta lite tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota: “Lei lo ha chiamato e gli ha fatto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia rimaneva più a lungo al GF Vip e lui avrebbe preso il posto di lei in queste televendite”.