Patrizia Rossetti ha abbandonato il GF Vip 7 durante la puntata in diretta andata in onda lunedì 2 gennaio. Una puntata ricca di colpi di scena, con l’eliminazione di Wilma Goich e il ritorno in casa grazie al biglietto di ritorno. La cantante è arrivata in studio e come da prassi ha aperto la busta che conteneva il biglietto di ritorno. La vippona ha accolto la bella notizia con molto entusiasmo ed è tornata dai suoi coinquilini.

Prima di lei era toccato a Charlie Gnocchi. Il concorrente era stato eliminato dal GF Vip 7 e una volta eliminato era rientrato in gioco grazie al biglietto di ritorno. Ma la sua permanenza in casa era durata appena una settimana, perché poi era stato eliminato definitivamente dal gioco.

Patrizia Rossetti ha abbandonato il GF Vip per motivi di salute

Ma torniamo a Patrizia Rossetti, che ha abbandonato il GF Vip 7 durante la puntata andata in onda lunedì 2 gennaio. Un addio che ha sconvolto il pubblico a casa e gli stessi vipponi. Il volto noto delle televendite Mediaset è stata una concorrente molto importante per questa edizione del Grande Fratello Vip e in molti si sono detti delusi per la decisione presa e annunciata in diretta.

Patrizia Rossetti ha abbandonato il GF Vip 7 a causa di un motivo di salute. Purtroppo la concorrente ha accusato un malore e dopo aver fatto delle analisi ha deciso di tornare a casa. “Non voglio che nessuno si preoccupi però sono 15 giorni che non sto bene, non so che cos’ho. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi, sembra che non ci sia niente di strano, però sembra che ci sia un’infezione, non di grande portata. Potrebbe essere dovuta dal Covid, non so”, ha detto la concorrente.

“Sono due-tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizione. Se sto ferma non sto bene, se sono in movimento è lo stesso (…) Sono dei dolori che mi vanno allo stomaco e alla testa (…) Ho provato a fare una settimana di pastiglie ma non ti puoi impasticcare tutti i giorni. Devo andare a capire, magari è una stupidaggine”, ha detto ancora durante la diretta.

Patrizia Rossetti ha abbandonato il GF Vip 7 per sottoporsi a degli ulteriori accertamenti medici. Alfonso Signorini ha provato a convincerla ma capendo la sua situazione ha fatto un passo indietro: “Patrizia, se hai un problema di disagio o di salute io faccio un passo indietro e rispetto la tua decisione, anche se sei una grandissima concorrente. Sei arrivata fino a questo punto, sono passati 105 giorni. Pensaci. Altrimenti facciamo un passo indietro tutti, se tu non te la senti di continuare io non mi permetto di insistere“.