GF Vip 7, quella di ieri è stata una puntata ad alta tensione per Wilma Goich, stretta in un confronto tra Attilio Romita e Patrizia Rossetti, rientrata per pochi minuti nella Casa. Tantissimi i commenti piovuti sui social con più di qualcuno che ha storto il naso: “Questo confronto era veramente necessario? Non so però le parole di patrizia erano giuste perché Wilma non si è comportata molto bene ultimamente nei suoi confronti però patrizia quando era in casa era la prima a parlare male degli altri dietro le spalle”.



“Mi è dispiaciuto che Patrizia abbia abbandonato la casa perché creava un po’ di dinamiche”. Prima del confronto con Patrizia Wilma ha dovuto sostenere quello con Attilio che ha ricordato il momento in cui Goich avrebbe detto: “Meglio che vada a casa, stando qui non risolve niente e non ha più niente da dire” .Wilma ha tentato di difendersi.

Leggi anche: “Quanto ho speso per essere così”. Elenoire Ferruzzi, la cifra choc per chirurgia e tutti i ritocchi





GF Vip 7, confronto tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti



E altrettanto ha fatto quando le accuse di Patrizia sono diventate pesanti. “Vengo qui da amica, non pensavo di farmi degli amici al Grande Fratello Vip, e invece in certi momenti ho pensato di averla trovata. Non mi aspettavo che andassi a dire certe sciocchezze su di me agli altri ragazzi. Non gli hai dato la possibilità di capirmi, se avevi dei problemi con me ne parlavi, devo dire fra me e te se io brontolavo, tu non ne facevi a meno”.



“Sentire dire certe cose quando potevi venire da me a dirmi che certe cose che avevo fatto non ti erano piaciute. A te piace il poker abbiamo giocato anche qui, nel poker si bluffa, anche qui si bluffa, me nel poker all’avversario bisogna portare lealtà e rispetto”. Wilma Goich, quindi, risponde dicendo: “Non è facile parlare con te, tu hai un modo di incazzarti che io non ho. Due cose mi sono rimaste impresse “spero che esca e vada a cagare” mi hai detto.



Patrizia, poi, ha continuato a parlare sostenendo che Wilma adotta questo atteggiamento nei confronti di tutti: “Non mi aspettavo che alla mia età e alla tua età andassi in giro a tutti gli altri ragazzi facendo dei commenti da vipera, ed è una cosa che continui a fare anche adesso con le ragazze, parli di una, dell’altra”.