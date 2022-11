“Quanto ho speso per essere così”. Elenoire Ferruzzi, la cifra choc per chirurgia e tutti i ritocchi

Ora si sa finalmente tutto su Elenoire Ferruzzi: quanto ha speso per la chirurgia estetica non è più un mistero. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha voluto parlarne apertamente e non si è tirata indietro davanti alle domande del programma Le Iene. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia non è stata molto fortunata, infatti dopo i battibecchi con Luca Salatino e Daniele Dal Moro, ha avuto brutti atteggiamenti nei confronti di Nikita Pelizon e alla fine è stata decretata la sua eliminazione, tramite il televoto del pubblico.

A breve vi diremo tutto su Elenoire Ferruzzi e soprattutto su quanto ha speso per la chirurgia estetica. Nei giorni scorsi ha invece lanciato un allarme su quanto accaduto anche a sua madre, dopo la sua esperienza al GF Vip 7: “Dalla mia uscita dalla casa del Grande Fratello sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti… Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”.

Elenoire Ferruzzi, quanto ha speso in chirurgia estetica

Dunque, Elenoire Ferruzzi ha avuto una conversazione con Le Iene e ha svelato quanto ha speso per la chirurgia estetica in maniera ufficiale. Una cifra letteralmente choc, che ha lasciato senza parole il pubblico. Ovviamente si poteva immaginare che il risultato che ha poi raggiunto non costasse poco, ma quando lei ha nominato quella somma di denaro complessiva tutti sono rimasti esterrefatti. Andiamo a vedere insieme che cosa ha dichiarato e soprattutto quanti soldi ha dovuto sborsare per realizzare questo suo obiettivo estetico.

Queste le affermazioni di Elenoire Ferruzzi: “Per rifarmi gli zigomi ho speso 7mila euro, le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte: è costato 10mila euro per ogni intervento. Il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro”. Come ricordato dal sito Leggo, lei ha sempre ammesso: “Sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo”. E quindi c’è enorme soddisfazione da parte dell’esponente Lgbtq+ del risultato finale, nonostante le critiche subite.

Intanto, parlando di GF Vip 7, Edoardo Tavassi ha fatto credere a tutti di essere stato squalificato dal gioco. Il video naturalmente sta facendo il giro del web, visto che le reazioni sono già iconiche. Nel filmato si vede Edoardo che piange, abbraccia la Rossetti e dice a tutti cosa è successo: “Mi cacciano”. È strano vederlo con le lacrime ed è per questo che ci cascano tutti.