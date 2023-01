Momento tutt’altro che semplice al GF Vip 7 per Luca Onestini. Il concorrente è stato protagonista, suo malgrado, di avvenimenti non certamente soddisfacenti. Ma soprattutto l’ultimo in ordine di tempo lo ha amareggiato particolarmente. Partendo dal principio, è arrivato innanzitutto un messaggio aereo dedicato ad Oriana Marzoli, ma che ha riguardato anche lui negativamente. Infatti, c’era scritto sul velivolo che ha sorvolato la casa: “Ori, fidati solo di Dani. Luca, we see”. Ma lei lo ha difeso.

Infatti, la Marzoli ha subito reagito dicendo: “Grazie, però continuo a volere bene al mio amico”. Come ricostruito dal sito Blogtivvu, c’è stato poi al GF Vip 7 un successivo intervento di Luca Onestini che ha preso di mira Nikita Pelizon. Queste le sue parole: “Ma è lei che ha cambiato le carte in tavola, c’è sempre un tentativo di cambiare la verità e di santificare le persone. La mia pazienza ha un limite, come faccio a fare un discorso serio con una che si inventa le cose? Ci vuole un testimone oculare”.

GF Vip 7, Luca Onestini insultato fuori dalla casa

Ma fuori dal GF Vip 7 per Luca Onestini sono arrivate delle pesanti offese, che lo avranno sicuramente fatto soffrire. Mentre stava parlando con Oriana Marzoli, ha confidato quanto successo poco prima. Qualcuno dall’esterno della casa più spiata d’Italia ha deciso di esprimere la sua opinione in maniera aggressiva nei confronti dell’ex fidanzata di Ivana Mrazova. La situazione nel reality show è molto incandescente, basti pensare anche allo scontro avuto tra Nikita e Wilma Goich ma non solo.

La voce proveniente fuori dal GF Vip 7 ha gridato: “Luca sei un pezzo di me***”. Il gieffino ha comunque attaccato ancora Nikita Pelizon: “Lei è un parassita umano”. E a confermare quanto avvenuto è stato l’utente che ha postato il filmato: “Hanno urlato ‘fakestini pezzo di me***’ e contro Oriana. Ed ora lui è in versione vittima. Poi c’è chi qui sopra si era inventato urlassero contro Nikita, vabbè”. Eppure c’è chi ha preso le parti di Onestini, affermando che lo starebbero trattando in maniera ingiustificata.

hanno urlato "fakestini pezzo di m3rda" e contro oriana ed ora lui è in versione vittima 🤡



poi c'è chi qui sopra si era inventato urlassero contro Nikita, vabbè#gfvip #nikiters pic.twitter.com/UkmiVOuQTs — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 13, 2023

Una seguace del GF Vip 7 ha difeso così Luca: “Sono andati ad urlare ad Onestini: ‘Luca pezzo di me***’ ed è arrivato il momento di dire che questo accanimento sta diventando un tantino too much. Come al solito si deve sempre sgravare e state facendo molto di peggio di ciò che imputate a lui. Ma da settimane ormai”.