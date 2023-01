Oriana e Luca richiamati dal GF Vip. I due concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sono spesso accusati di creare caos all’interno della casa e nelle ultime ore la regia è dovuta intervenire nuovamente per ammonirli.

In questi giorni molti vipponi sono finiti nell’occhio del ciclone per non aver rispettato le regole. Già lunedì Alfonso Signorini ha portato all’attenzione dei vip il nuovo provvedimento preso nei loro confronti. Troppi comportamenti sbagliati e contro le regole del reality show, con il conseguente provvedimento e taglio del budget a disposizione per la spesa settimanale dei concorrenti.

Leggi anche: “Aiuto”. Terrore nella notte al GF Vip, vetri e caos nella camera da letto. Oriana e Luca cacciati





Oriana e Luca richiamati dal GF Vip per un bicchiere rotto

“Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il GF è stato costretto a richiamarvi più volte. Se non rispettate le regole, riduciamo il budget. Anche se mi sembra che sia molto puerile perché non parlo ai bambini di cinque anni”, aveva detto Alfonso Signorini durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7. I queste ore Oriana e Luca sono stati richiamati dal GF Vip.

Oriana e Luca sono stati richiamati dal GF Vip dopo aver rotto un bicchiere di vetro accanto al letto di Nikita Pelizon. Dopo aver rotto il bicchiere, i due concorrenti sono stati richiamati immediatamente in confessionale dalla regia. Una voce femminile li ha invitati a raggiungere subito il confessionale, dove con tutta probabilità sono stati sgridati e obbligati a pulire i vetri, pericolosi per l’incolumità degli altri concorrenti del GF Vip.

Oriana e Tarzan spaccano un bicchiere di vetro vicino al letto di Nikita, quest'ultima dice loro di pulire per evitare che qualcuno si faccia male.

Vengono ripresi dal confessionale, ritornano in camera e iniziano a sfottere Nikita.



CHE IMBARAZZO 🥶#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/8K88ZP28Wq — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 12, 2023

Oriana e Luca sono stati richiamati dal GF Vip e dopo il confessionale sono andati nella camera da letto per pulire i vetri del bicchiere rotto. Non è la prima volta che i due si rendono protagonisti di un episodio simile. Solo qualche giorno fa, mentre si rincorrevano, avevano rovesciato un bicchiere sul letto di Alberto De Pisis, scatenando la furia del vippone.