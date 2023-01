“Basta, ora te lo dico”. La cena al GF Vip finisce malissimo, per Luca Onestini è troppo. Parte la furia

Momenti di alta tensione nella serata del 20 gennaio al GF Vip 7. Luca Onestini e Nikita Pelizon si sono nuovamente affrontati muso a muso e la cena è immediatamente degenerata. La vippona ha deciso di fare un gesto, che sperava potesse mettere da parte i dissapori nati già in passato, ma c’è stato tutt’altro che un chiarimento. Dunque, il rapporto non si è affatto ricomposto e provare a convivere pacificamente nella casa più spiata d’Italia sarà ancora più complicato dopo ciò che è successo nelle ultime ore.

Nel corso della cena al GF Vip 7 erano presenti anche altri vipponi, oltre a Luca Onestini e Nikita Pelizon. C’erano infatti Attilio Romita e Antonella Fiordelisi, con quest’ultima che è pure parsa parecchio infastidita nei confronti dell’ex di Soleil e Ivana Mrazova. Poi la discussione è proseguita tra Luca e Nikita e, nonostante lei abbia fatto di tutto per rendere più tranquilla la conversazione, lui ha voluto chiudere l’argomento con delle parole che sicuramente creeranno polemiche nei fan della modella.

GF Vip 7, Luca Onestini attacca Nikita Pelizon

La cena all’interno della baita del GF Vip 7 non ha avuto gli effetti sperati e tra Luca Onestini e Nikita Pelizon sono tornate a galla le polemiche passate. Lei è rimasta parecchio delusa perché sperava di poter ricostruire almeno in minima parte il loro legame, ma tutto è naufragato in pochi minuti. In particolare, la ragazza originaria di Trieste ha invitato Luca per chiedergli scusa. Però non ha trovato comprensione in Onestini e allora lei ha protestato: “Volevo solo fare pace, tu invece vuoi solo continuare a discutere. Volevo un clima più disteso”.

Nikita ha aggiunto ancora: “Volevo che ci comprendessimo, non voglio continuare ad avere questo clima così in casa, ecco perché ti avevo invitato a cena”. Luca è andato avanti per la sua strada e ha attaccato la coinquilina: “Tu per me sei trasparente”. La Pelizon ci ha provato ancora per l’ultima volta, come scritto da Blastingnews: “Volevo solo fare pace e che ci fosse un po’ di pace tra di noi. Ti chiedo scusa se ci siamo feriti a vicenda”. Ma la risposta definitiva di Onestini ha chiuso ufficialmente le porte.

Infine, Luca Onestini ha affermato davanti a Nikita Pelizon: “Tu non esisti per me, mi dispiace. Non hai un contenuto, arrivi ad un certo punto e basta”. Quindi, discorso chiuso tra i due. Appare altamente improbabile che possano esserci altri incontri positivi tra i due vipponi.