Amato e odiato, Luca Onestini è comunque uno dei personaggi più discussi di questo GF Vip 7. L’ex Uomini e Donne è stato al centro delle polemiche dop che da fuori la Casa sono arrivate delle pesanti offese. Mentre stava parlando con Oriana Marzoli, ha confidato quanto successo poco prima. Qualcuno dall’esterno della casa più spiata d’Italia ha deciso di esprimere la sua opinione in maniera aggressiva nei confronti dell’ex fidanzata di Ivana Mrazova.



La situazione nel reality show è molto incandescente, basti pensare anche allo scontro avuto tra Nikita e Wilma Goich ma non solo.La voce proveniente fuori dal GF Vip 7 ha gridato: “Luca sei un pezzo di me”. Il gieffino ha comunque attaccato ancora Nikita Pelizon: “Lei è un parassita umano”. E a confermare quanto avvenuto è stato l’utente che ha postato il filmato: “Hanno urlato ‘fakestini pezzo di me’ e contro Oriana.

Ed ora lui è in versione vittima. Poi c’è chi qui sopra si era inventato urlassero contro Nikita, vabbè”.

GF Vip 7, messaggio aereo di sostegno per Luca Onestini

Eppure c’è chi ha preso le parti di Onestini, affermando che lo starebbero trattando in maniera ingiustificata. Stavolta però Luca può sorridere. Stamani infatti Luca ha ricevuto un messaggio di sostegno da parte dei fan. Era mattina, e lui stanco dalla nottata stava ancora dormendo avvolto dalle morbide coperte, quando un aereo è passato sulla sua testa.

I suoi compagni, in giardino, corrono a chiamarlo affinché possa leggere lo striscione che sventola nel cielo: “#LUCAONE LEAL & VERO SI VEDE TUTTO” Molto lentamente, Onestini raggiunge gli amici. È ancora confuso e in dormiveglia. “Perché dicono che sei leale?” chiede Edoardo, provando a leggere dietro le righe.

Il VIP non risponde e osserva l’aereo. In silenzio, abbraccia Oriana che dice: “Dai, ringrazia i fan”.

Con un urlo, Luca Onestini rivolge un pensiero a chi lo sostiene e disegna un cuoricino con le mani. Si può dire che, nonostante il risveglio traumatico, il suo buongiorno sia stato più dolce del solito! fuori dal GF Vip 7 per Luca Onestini, che lo avranno sicuramente fatto soffrire.