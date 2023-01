Dichiarazioni pesantissime contro Daniele Dal Moro, che al GF Vip 7 è indubbiamente uno dei concorrenti principali. Una persona che è stata molto vicina a lui ha deciso di rompere il silenzio sui social e ha commentato un video, inerente il concorrente, che è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del reality show. Questo quanto detto contro di lui: “Io, io, io e ancora io. Lui non ascolta nessuno, deve sempre e solo parlare di lui e ha vissuto qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi situazione nella vita”.

Il feroce attacco contro Daniele Dal Moro è quindi giunto fuori dal GF Vip 7 ed è proseguito così: “Gli altri non contano nulla, tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto. E lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene, mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico né nient’altro, un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto. Io rosico? Ma finitela per cortesia con queste stupidaggini da quinta elementare”.

Daniele Dal Moro, attacco fuori dal GF Vip 7: “Raggirato da lui”

Quindi, è stato un lungo attacco quello subito da Daniele Dal Moro, che essendo rinchiuso nella casa del GF Vip 7 non ha ancora saputo nulla. Queste critiche molto forti di un’ex vippona non si sono arrestate qui: “Sto parlando di ben altra cosa e voi qui a ricaricare al limite. Quando si è lì si è molto vulnerabili perché si perde il contatto con l’esterno, ha raggirato anche me nonostante sia una donna molto strutturata. Ma mi ha ingannata in un contesto di vulnerabilità, ora mi sono accorta dei suoi atteggiamenti ripetuti con altri”.

A rompere il silenzio è stata Elenoire Ferruzzi, che sui social ha aggiunto ancora sull’ex compagno di avventura Daniele: “L’ho ascoltato per giorni, ho fatto il suo dolore mio e mi sono affezionata. Per me non ha fatto nulla, non mi ha mai nemmeno ascoltata e non ha avuto un gesto affettuoso nei miei confronti. Questo è molto triste perché una persona che ti sta aiutando non si tratta in quel modo. Non parlo di rapporto sentimentale, ma di rapporto umano. E anche di rispetto”, ha chiosato l’ex gieffina.

Già qualche tempo fa lei aveva attaccato Dal Moro: “Nonostante le sue parole da grande uomo, Daniele ci è cascato in pieno. Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto”.