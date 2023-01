Tra Luca Onestini e Oriana Marzoli è nata una bella amicizia nella casa del GF Vip 7. L’influencer venezuelana ha anche ammesso di provare qualcosa per l’ex tronista di Uomini e Donne, ma il sentimento non è ricambiato. Onestini ha ribadito che al momento non può concedere altro che una semplice amicizia alla vippona.

“Inizialmente mi interessavate entrambi (il riferimento è a Daniele Dal Moro, ndr), mi sono resa conto dopo che non era così – dice Oriana Marzoli -. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto”. Gli entusiasmi dell’influencer sono stati smorzati in questo modo da Luca Onestini: “Adesso non voglio dirti robe che non andrebbero bene per te. Posso o no? Le idee le ho chiare, però voglio aspettare. Non le sai, ma le saprai. […] Io penso che ti piaceva uno e poi adesso un altro”.

Leggi anche: “Qua scatta la denuncia”. Terremoto al GF Vip 7, guai per Oriana e Onestini: “Non doveva succedere”





Resta un’amicizia di fondo tra Luca e Oriana e i due sono ancora in confidenza, tanto che nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non ha lasciato indifferente il pubblico. E un video in proposito sta facendo il giro del web. Dopo la fine della diretta di ieri sera infatti Onestini e la Marzoli si sono trovati in camera, quando a un tratto entrambi hanno cercato di eludere i microfoni per poter chiacchierare liberamente senza essere ascoltati.

Un gesto che sta facendo molto discutere e non è la prima volta che Luca Onestini e Oriana Marzoli infrangono il regolamento e vengono “pizzicati” dagli attenti osservatori del web. Come è noto infatti cercare di eludere i microfoni va contro il regolamento del Grande Fratello Vip, e non è escluso dunque che la produzione possa decidere di richiamare nuovamente Luca e Oriana. Non solo: nelle settimane passate i due hanno anche parlato in spagnolo, altra cosa vietata dal regolamento, per evitare di essere capiti.

🤡🤡🤡🤡 e tutto questo il grande fratello glielo fa permettere… che bassezza quest’anno #gfvip pic.twitter.com/p5CkCCXYKR — 𝑃𝑈𝑃𝐸𝑇𝑇𝐴 𝐽𝐸 🌹 (@jessicadiliber1) January 24, 2023

Tuttavia nella casa del GF Vip ci sono microfoni e telecamere ovunque e sono stati redarguiti anche da Alfonso Signorini in diretta. “Siete stati richiamati perché non indossate i microfoni o li indossate male; non parlate italiano, magari parlate in spagnolo o in codice come abbiamo visto fare ad Andrea e Tavassi; continuate a dire troppe parolacce non accettabili in un programma su Canale 5; vi nascondete sotto le coperte; vi rifiutate di andare in confessionale. Al prossimo segnale che verrà ignorato verranno presi seri provvedimenti”, ha dunque fatto sapere il reality.