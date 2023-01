Colpo di scena al GF Vip 7, l’ennesimo di questa edizione. Luca Onestini ed Oriana Marzoli potrebbero subire una denuncia da parte di un’altra concorrente o almeno è quanto è stato preannunciato da quest’ultima nelle ultime ore. Si è inferocita per un presunto comportamento scorretto avuto dai due vipponi e per questa ragione sarebbe intenzionata a contattare il suo avvocato, probabilmente una volta che sarà finito il programma o comunque anche prima, per informarlo dell’accaduto e procedere per vie legali.

Al GF Vip 7 Luca Onestini ed Oriana Marzoli sono subito apparsi increduli dinanzi all’accusa di denuncia della compagna di avventura. Il giovane ha però reagito con molta più calma, infatti ha preferito sorridere e non ha creduto molto alle parole della donna. Ma l’influencer originaria del Venezuela si è invece arrabbiata maggiormente e ha confessato di essere assolutamente spiazzata. Non si sarebbe aspettata nemmeno minimamente di dover fare i conti con un rapporto del genere con la coinquilina.

GF Vip 7, Luca Onestini e Oriana Marzoli a rischio denuncia: il motivo

In queste ore è arrivata una vera e propria minaccia nella casa del GF Vip 7. Luca Onestini ed Oriana Marzoli potrebbero incorrere in una denuncia, dopo la pesante accusa di una gieffina. Oriana è apparsa sconcertata e ha parlato così con Daniele Dal Moro, come scritto da Biccy: “Quella bugiarda ha detto che mi denuncia, ma cosa vuole? Io qua dentro ho tre paia di occhiali, secondo te uso i suoi? Ridicolo, in confessionale mi hanno detto: ‘Risolvi perché è una cosa ovvia, dissociati’. Mi sono innervosita, quella bugiarda può spingermi ed insultarmi”.

Oriana ha aggiunto: “Ma se mi dà della bugiarda mi dà fastidio e mi arrabbio. Con lei ho un autocontrollo impressionante, non potete dire che ha ragione lei”. Ad accusare lei e Onestini è stata Dana Saber, la quale ha esclamato in precedenza: “Allora, se voi avete fatto uno scherzo con i miei occhiali ve la vedrete con me fuori da qua. Io vi denuncio, a te e a lei. A me questa roba non fa ridere, non è una barzelletta. Adesso vi denuncio, ora chiedo il video al Grande Fratello e se viene fuori il video, io vi denuncio”.

Ma in che senso Dana vuole denunciare Onestini e Oriana #gfvip pic.twitter.com/6YhNX47Dqr — FioG (@FioG00) January 11, 2023

Ma dana che vuole denunciare Oriana per degli occhiali ☠️☠️ ma questa sta fuori #gfvip — Andrew 🥑 (@_sonoandrea) January 11, 2023

Alcuni utenti hanno commentato: “Ma Dana che vuole denunciare Oriana per degli occhiali, ma questa sta fuori”, “Ma in che senso Dana vuole denunciare Onestini e Oriana?”. Quindi, c’è incredulità da parte dei telespettatori per questa decisione clamorosa della modella marocchina.