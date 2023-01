“So che è una cosa brutta…”. Oriana senza freni al GF Vip, confessione choc su Daniele a Luca e Nicole

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono la nuova coppia del GF Vip 7. Non proprio fidanzati come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i due vipponi si sono avvicinati nelle ultime ore e sotto le scoperte è scattato un bacio. Dopo il flirt con Antonino Spinalbese, la notte tra il 9 e il 10 gennaio l’influencer spagnola si è lasciata andare con Daniele Dal Moro.

È successo tutto dopo che Daniele ha dato a Oriana Marzoli un altro due di picche. Dopo poche ore Dal Moro ha cambiato idea e i due si sono avvicinati pericolosamente: “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“.

Oriana Marzoli, la frase su Daniele e Luca scatena la bufera al GF Vip 7

“Tu lo sai che io ci tengo. […] E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento“. I due a quel punto si sono baciati con qualche bacetto a stampo, spostandosi in veranda per poi spostarsi in camera da letto. Dove nella notte è scattato il bacio sotto le coperte. Tanti fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono fiondati sui social per commentare la nuova ship, ma in queste ore è successo qualcosa di inaspettato.

A farsi sfuggire la frase ‘choc’ che ha fatto sobbalzare i telespettatori del Grande Fratello Vip è stata proprio Oriana Marzoli. Una confessione fatta durante una chiacchierata con altri due concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In particolare con Nicole Murgia, in queste ore molto chiacchierata per i fatti raccontati dall’ex fidanzato Andrea Maestrelli. Vedendo la vippona abbattuta e in lacrime per la mancanza dei suoi figli, Oriana le ha confessato: “Quando io sto male per Luca un secondo, cosa facevo anche se è una cosa brutta, io scherzavo con qualcun altro…Preferisco passare per quella che… piuttosto che per una che piange“.

Oriana ha ammesso a Daniele che lei abbraccia molto Luca e abbraccia lui e che ha chiesto nel confessione se questo comportamento che lei assume può esser visto male (e nel caso fosse così, evitare).



Daniele, a differenza vostra, ha compreso e le da giusti consigli. #gfvip pic.twitter.com/JvgdlCdNDT — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 10, 2023

Capite perché non mi piace il comportamento che ha Oriana? Deve sempre tenere conto a Luca e in questo caso sminuire ciò che c’è stato con Daniele sta notte, lui ci rimarrà di merda pic.twitter.com/R2wA3177h9 — polemicosa101✨🤠 (@polemicosa101) January 10, 2023

La frase “Quando sto male per Luca“, pronunciata da Oriana Marzoli ha insospettito i telespettatori i quali hanno ovviamente pensato che Daniele Dal Moro sia stato scelto dalla modella come “chiodo scaccia chiodo“. A Luca Onestini, che l’ha punzecchiata per aver dormito con Daniele Dal Moro, la Marzoli ha risposto: “A parte che non ho dormito con Daniele, mi sono addormentata. Ma appena mi sono svegliata ho detto ciao. Ho capito che forse si poteva fraintendere… e no!”. Insomma, in molti pensano che la ‘storia’ con Daniele sia solo una farsa.