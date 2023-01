“Me l’ha detto a letto”. GF Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: c’entra Oriana

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano a far parlare di loro. Tra un tira e molla e un altro Antonella si è confidata con Daniele Dal Moro sul caso Oriana: “Io tanta amicizia tra Edoardo e lei non la vedo. Ma poi lei gli ha dato tante volte del cane e tanto sua amica non è. Edoardo manca di polso in tante occasioni, ma anche con te. E ripeto che non vedo amicizia tra Edo e Oriana. Poi lei che gli dà del cane, io al posto di lui mi sarei inca**ato di brutto. La prima volta ti perdono, ma poi basta e sbotto”.



Parole che hanno riportato alla mente di Antonella alcune considerazioni che Dana fece su Edoardo: “Allora aveva ragione Dana che è il cane di Oriana. Lui non riesce a nominarla senza avere i sensi di colpa. Tutti amici che si vogliono bene e si sentono in colpa dopo che si nominano. Non è normale che lui fa così. Se devo dire la mia la dico anche sul mio ragazzo. A me non piace come si comporta. Io sono molto trasparente al contrario suo”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi attacca Edoardo Donnamaria



E ancora: “Lei non si è arrabbiata della nomination perché lui è un uomo. Se l’avesse nominata una donna e dopo le avesse chiesto scusa Oriana avrebbe sbraitato. Hai visto come fa con gli uomini? Con voi non si arrabbia mai. Anche con te, forse ha paura che dici le cose che sai bene. Ma poi buttare così al vento il ti voglio bene”.



E conclude: “Dire ti voglio bene così a una con cui nemmeno parla spesso mi fa ridere. Io non ho mai avuto un fidanzato che se una ti fa determinate cose, poi lui dice ‘le voglio bene’. Si è rimangiato quello che ha fatto per difendermi. Ora non riesco nemmeno a dormire in camera con loro. Non posso far finta di nulla. Eravamo a letto e lui mi diceva ‘io sono fatto così, mi dispiace di averla nominata’. Io anche a letto ho detto ‘ma allora sei un cane?’”.



Il rapporto tra di loro è stato spesso burrascoso. E anche il pubblico si spacca: “Edoardo ha ragione. Può essere amico di Oriana tanto quanto Antonella è amica di Antonino. Antonella non capisce che le cose che recrimina agli altri è la prima a farle”.