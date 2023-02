Milena Miconi ha abbandonato la casa del GF Vip 7. L’attrice è stata raggiunta da una terribile notizia mentre era nella casa più spiata d’Italia: è morto Alessandro Lo Cascio, manager televisivo di grande successo, aveva 54 anni, ed era un suo grande amico nonché il suo agente. È stata la produzione a comunicare alla vippina la dipartita dell’amico. A quel punto, in lacrime, la donna ha prima raccontato tutto ai colleghi d’avventura, poi ha deciso di abbandonare il reality.

“Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere”, ha quindi detto Milena Miconi agli altri concorrenti del reality e subito ha ricevuto l’incoraggiamento di Manila Nazzaro (ex concorrente) che l’ha invitata a rientrare in casa: “Devi essere forte anche per Ale che vorrebbe vederti lì dentro fino alle fine”, ha scritto l’ex Miss Italia su Twitter. Milena Miconi ha scelto di uscire dalla casa per dare l’ultimo saluto al suo manager ed è apparsa in lacrime e sconvolta per la scomparsa di Lo Cascio.

GF Vip, Milena Miconi torna in casa: l’abbandono è momentaneo

Alessandro Lo Cascio era uno dei manager più conosciuti nel mondo dello spettacolo. Gestiva le carriere, tra gli altri e le altre, di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Sandra Milo, Vincenzo De Lucia. “Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore – è il ricordo commosso di Sandra Milo – dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri”.

Vi vedo già fare commenti inadatti tra fandom.

Per favore almeno siate in grado di rispettare il dolore di una persona che qui finisce il gioco quando subentra la vita fuori. Un abbraccio a Milena ❤️‍🩹 #gfvip #nikiters pic.twitter.com/xYdb20XINB — Jaylee_ 🥀🌙 (@Jaylee28342549) February 5, 2023

Durante la puntata di Mattino Cinque sono arrivate alcune anticipazioni sulla puntata di lunedì 6 febbraio del GF Vip. Federica Panicucci si è soffermata anche sull’abbandono di Milena Miconi e ha rivelato che si tratta di un addio momentaneo: l’attrice farà rientro in casa dopo aver dato l’ultimo saluto al suo manager e ha già iniziato la quarantena che le permetterà di tornare molto presto in casa. Altre indicazioni saranno date da Alfonso Signorini che probabilmente proprio nella diretta si collegherà con Milena Miconi per un saluto.

Nella puntata del GF Vip entreranno alcuni ex degli attuali concorrenti, ha ricordato Federica Panicucci a Mattino 5. Si tratta di Ivana Mrazova (ex di Onestini), Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) e Matteo Damante (ex di Nikita Pelizon). La conduttrice ha anche precisato che gli ex, saranno solo ospiti del GF Vip e dormiranno in un loft.