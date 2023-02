Un annuncio terribile per un concorrente: lutto al GF Vip 7. Durante la giornata di ieri infatti, un vippone è stato portato a conoscenza della morte di Alessandro Lo Cascio, manager televisivo di grande successo. L’uomo se n’è andato a soli 52 anni a causa di un infarto. Come riporta vanityfair.it, sono molti gli artisti che hanno avuto e avevano ancora come manager Alessandro Lo Cascio. Tantissimi i famosi: Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Sandra Milo, Manila Nazzaro, Rossella Brescia, Eva Grimaldi, Angela Melillo e tanti altri.

Sandra Milo ha raccontato che era come un quarto figlio e gli ha dedicato un post su Instagram. Maria Grazia Cucinotta ha dichiarato: “Dire ciao a chi ami come un fratello è impossibile…le risate del tempo passato insieme nel cuore e il vuoto di domani. Ciao Ale amico mio del cuore“. Scioccata anche Stefania Orlando, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e non poteva mancare Mara Venier che ha scritto su Instagram: “Alessandro eri gentile… buono… generoso… troppi dolori per te !!! 😪😪😪 ti volevo tanto bene”.

Leggi anche: “Ho capito tutto”. GF Vip 7, Giaele De Donà non ha bisogno di conferme: la notizia sul marito





GF Vip 7, concorrente esce per lutto: cosa è successo

E all’interno del GF Vip 7 una sua cliente e e amica era Milena Miconi che alla notizia della morte del manager ha deciso di abbandonare la casa. È stata la produzione a comunicare alla vippina la dipartita dell’amico. A quel punto, in lacrime, la donna ha prima raccontato tutto ai colleghi d’avventura, poi ha deciso di abbandonare momentaneamente il programma.

Vi vedo già fare commenti inadatti tra fandom.

Per favore almeno siate in grado di rispettare il dolore di una persona che qui finisce il gioco quando subentra la vita fuori. Un abbraccio a Milena ❤️‍🩹 #gfvip #nikiters pic.twitter.com/xYdb20XINB — Jaylee_ 🥀🌙 (@Jaylee28342549) February 5, 2023

Non si sa ancora se questa uscita sia definitiva o temporanea per la Miconi. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere”, ha quindi detto Milena Miconi agli altri concorrenti del reality. Poco dopo, su Twitter, una ex concorrente del programma, Manila Nazzaro, ha scritto pubblicamente a Milena che secondo lei dovrebbe restare dentro

Milena ora devi essere forte anche per Ale che vorrebbe vederti lì dentro fino alla fine… 💔 #gfvip — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) February 5, 2023

“Devi essere forte anche per Ale che vorrebbe vederti lì dentro fino alle fine”, fa sapere Manila. Insomma, una richiesta forte certo, che solo la Miconi avrà la consapevolezza di poter prendere. Per ora è uscita, quindi non rientrerà prima di una settimana, causa quarantena. Come minimo.

Leggi anche: “Fatti curare”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi esplode davanti all’ultima di Oriana Marzoli