GF Vip, ancora guerra tra Antonella e Oriana. Le due gieffine sono impegnate da settimane in un duro scontro che peggiora di giorno in giorno. Pochi giorni fa, forse complice la poca serenità nel rapporto con Edoardo Donnamaria, la spadaccina di Salerno ha litigato praticamente con tutta la Casa. Sono finiti sotto il fuoco delle sue parole Micol Incorvaia, Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. E naturalmente Oriana Marzoli.

Mentre Antonella Fiordelisi stava parlando con Daniele Dal Moro la modella venezuelana è passata lì vicino e ha urtato la compagna di Donnamaria. La 24enne ha guardato male Oriana e poi ha esclamato piuttosto infastidita: “Mi spinge questa…”. Subito in tanti hanno iniziato a commentare il fatto, pro o contro Antonella. In ogni caso nelle ultime ore tra le due hanno ripreso a volare le bordate. I concorrenti stavano preparando la serata giapponese quando è scoppiata una nuova lite.

È ancora acceso scontro nella Casa tra Antonella e Oriana

In preparazione della serata giapponese le donne della Casa hanno dovuto dare degli ‘ordini’ agli uomini. Tra questi, ha fatto notare Oriana Marzoli – sorridendo – ad Antonella Fiordelisi, c’erano degli obblighi per Edoardo Donnamaria che non le avrebbero fatto piacere. A quel punto la spadaccina si è inalberata: “Comunque le ho viste le cose che avete scritto, vanno bene. Ma è ovvio che il mio ragazzo non lo fa, pensi che bacia tutte quante voi? Lo so che tu godi. Questa è scema“.

La discussione è proseguita: “Per favore, che ti avvicini e dici ‘Ah, ah, non so se lo vuoi fare… – ha esclamato Antonella Fiordelisi – non stai bene, ma fatti curare”. Oriana Marzoli le ha risposto: “Non mi piace il tuo ragazzo, mi sta simpatico”. “E allora perché ti avvicini a me – ha ribattuto Antonella – non ti farà piacere, ah ah…”.

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi hanno continuato a litigare fino a quando non sono entrate in camera e la modella venezuelana ha sparato: “Sei l’unica che litiga con tutta la casa, fatti due domande”. Ormai è guerra aperta e sul web i fan si dividono: “Fuori Oriana …tutti a difendere una persona orribile …ubriacona …volgare …maleducata …manesca …malefica …provocatrice …di basso livello …non aggiungo altro …”. E: “Hai descritto perfettamente #Antonella, scrivendo quello che pensano tutte le persone intellettualmente oneste e oggettive #GFVip”.

