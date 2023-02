“Wow, l’hanno fatto”. GF Vip, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro passione alle stelle

GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro colpo di scena. Sono settimane che tra i due gieffini il tira e molla è sempre più vivace. Fino alla rottura finale: “Meno male – le parole della modella venezuelana – posso dirti che non siamo andati avanti perché vedo certe cose che non mi piacciono, non posso dire che mi facciano proprio schifo. Quando ti dico di non volerti vedere e che non voglio parlarti, vorrei che fossi tu a stare lì a parlarmi”.

“A provarci tremila volte se vuoi – continua Oriana Marzoli – quello è ciò che voglio ma non te lo dico. Non riesco a capire, mi dici una cosa e me ne stai dicendo un’altra”. In più di un’occasione, infatti, Daniele Dal Moro si è mostrato freddo nei suoi confronti. Poi la modella ha fatto un gesto che ha fatto discutere: aspre critiche nei suoi confronti dopo aver fatto il dito medio alle spalle del coinquilino. Poi ieri, come ogni sabato, i gieffini si sono scatenati nella serata a tema ed è successo quello che in tanti attendevano da tempo.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è successo davvero!

Dopo le parole di Daniele Dal Moro che non si fida di Oriana Marzoli e ha intenzione di chiudere definitivamente i due gieffini si sono riavvicinati. Anche se solamente per gioco Daniele e Oriana si sono baciati. Certo sembrava esserci un certo trasporto, giudicate voi stessi dal video qui sotto. In ogni caso gli Oriele non aspettavano altro: in loro si è riaccesa la speranza che tra i due la storia inizi ad andare per il verso giusto.

Staremo a vedere. Sicuro è che certe dichiarazioni di Daniele Dal Moro sono difficili da cancellare. Dopo la lamentela di Oriana che in un momento difficile si aspettava da lui una parola di conforto, il modello se ne è uscito con una frase choc: “Tu venderesti l’anima per il GF Vip. Hai fatto tutte ‘ste coppie del ca* per il programma televisivo di me*”.

Per non parlare della reazione di Daniele dopo aver visto l’aereo dedicato a lui. Nel messaggio non si menzionava Oriana Marzoli e il gieffino ha commentato esultando: “Dai ca***, un aereo senza Oriana“. E poi ad alta voce ha ringraziato i suoi ammiratori che hanno escluso la compagna di avventura da quell’incoraggiamento. Insomma, non proprio il massimo per iniziare una relazione. Ma il bacio potrebbe aver cambiato tutto. O no?

