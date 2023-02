Oriana e Daniele, caos dopo il passaggio dell’aereo per gli Oriele al GF Vip. Sui social è diventato virale un video che mostra il messaggio invitato dai fan della coppia, che in realtà coppia non è, tramite un aero sulla casa di Cinecittà. Da giorni i due vipponi hanno chiuso il flirt che andava avanti da qualche settimana. In primis Daniele, che non si è mai fidato della Marzoli, poi lei, che appena 24 ore fa ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti.

Oriana e Daniele hanno probabilmente messo un punto finale sul loro rapporto al reality show. “Meno male, posso dirti che non siamo andati avanti perché vedo certe cose che non mi piacciono, non posso dire che mi facciano proprio schifo. Quando ti dico di non volerti vedere e che non voglio parlarti, vorrei che fossi tu a stare lì a parlarmi. A provarci tremila volte se vuoi, quello è ciò che voglio ma non te lo dico – ha detto la venezuelana come riferito da Isa e Chia -. Non riesco a capire, mi dici una cosa e me ne stai dicendo un’altra”.

Oriana e Daniele, la battuta dopo l’aereo per gli Oriele al GF Vip

“Non voglio dirti le cose, imboccarti. Voglio vedere quello che fai, senza che te lo dica io. Non è che non mi piaci o non mi trovi bene, ma non viene voglia di andare oltre. Con questi presupposti non nasce, ho già detto troppo e non so spiegartelo. Una persona fa anche quello che si sente nella vita, capisci? Io fondamentalmente non so dirti cosa tu debba fare”, era stata la risposta di Daniele a Oriana.

Nonostante la fine della relazione, fuori dalla casa molti telespettatori tifano per loro. Sui social sono tanti i post e i messaggi in sostegno della coppia e tanti sperano che Daniele possa superare l’ostacolo fiducia e vivere la relazione con la Marzoli in serenità. Oggi, inoltre, sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo con un messaggio per gli Oriele.

Un messaggio per Daniele e Oriana, volato sul cielo della casa di Cinecittà e che ha scatenato una risposta, molto criticata sui social, del vippone. “Together without fear, Oriele con voi”, la dedica per i due. Ma mentre Oriana ha subito ringraziato tutti, la reazione di Daniele non è stata delle più gentili. “Passatemi una fionda”, ha detto il concorrente scatenando la reazione di Oriana: “Ma spiegagli che non c’è più un insieme, così non ti mandano più aerei insieme. Ma è carino, io sono la prima che ringrazia. – ha concluso Oriana – Grazie comunque per il pensiero”.