Altro episodio destinato a creare polemiche al GF Vip 7. A rendersi protagonista di un gesto impopolare è stato Daniele Dal Moro, che è stato criticato dai fan della coinquilina Oriana Marzoli. Un atteggiamento che non gli è stato assolutamente perdonato, infatti insieme ad Edoardo Tavassi ha dato vita ad una sorta di siparietto. Ma in pochi hanno riso davanti alla sua battuta, che ha invece provocato malumori in una grossa fetta del pubblico. E ora bisognerà capire cosa dirà o farà la venezuelana.

E al GF Vip 7 non è tempo di parlare solo di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Donnamaria ha infatti attaccato Nikita Pelizon, La concorrente si è avvicinata ai due, ma in quel preciso momento Edoardo Donnamaria, infastidito dalla presenza della triestina, se n’è andato. Il vippone avrebbe voluto godersi il momento con la sua fidanzata senza interferenze. Evidentemente infastidito, Edoardo se l’è presa con Nikita ed è rientrato in casa. Ad Antonella non è restato che rincorrerlo per riportarlo in giardino.

Leggi anche: “Ma che ca… fa ‘sta cretina”. GF Vip, Donnamaria furioso: Nikita piomba proprio in quel momento





GF Vip 7, brutto gesto di Daniele Dal Moro ad Oriana Marzoli

Nelle scorse ore il cielo sopra il GF Vip 7 è stato coperto da aerei, che hanno trasportato dei messaggi ai concorrenti. E uno tra questi era dedicato a Daniele Dal Moro, il quale ha subito nominato Oriana Marzoli una volta letto il contenuto. I fan hanno voluto sottolineare soprattutto l’apprezzamento nei confronti dell’ex Uomini e Donne e lui ha gradito moltissimo questa scelta. A tal punto che ha fatto un gesto inaspettato, che ha reso molto tristi i supporter della ship tra lui e Oriana.

Quando ha letto il messaggio, Dal Moro ha esultato: “Dai ca***, un aereo senza Oriana“. Quindi, ad alta voce ha ringraziato i suoi ammiratori che hanno escluso la compagna di avventura da quell’incoraggiamento. Poi Tavassi ha ironizzato sulla vicenda: “No, guarda che lo pilota Oriana, guarda”. E Daniele ha cambiato faccia, fingendo di essere preoccupato e impaurito da questa rivelazione, ovviamente con fare scherzoso. Ma questa presa in giro nei confronti della Marzoli non ha conquistato il favore di molti telespettatori.

Il messaggio recitava: “Fly alone, we are here. Only DENZZZERS&Cali”, quindi: “Vola da solo, noi siamo qui“. Lo hanno incitato ad allontanarsi da Oriana e a proseguire in solitaria il suo percorso nel reality show. Cosa che lui ha deciso di fare da un po’ di tempo. Qui potete vedere il video in questione.