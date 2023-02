Edoardo contro Nikita. Al GF Vip non mancano i momenti di tensione tra i concorrenti. Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi ha litigato con mezza casa e soprattutto con il fidanzato Edoardo Donnamaria, dal quale aveva preso una pausa. Le continue liti hanno diviso i due, oggi nuovamente vicini grazie anche a un aereo arrivato sui cieli di Cinecittà.

Un messaggio motivazionale per i Donnalisi da parte dei fan. Edoardo e Antonella hanno letto il messaggio arrivato dai loro fan e si sono abbracciati teneramente. La coppia, quindi, è tornata insieme e dopo i tanti giorni di liti, ripicche e pianti, l’aereo arrivato sui cieli della casa del Grande Fratello Vip ha per messo ai due concorrenti di riconciliarsi.

Edoardo contro Nikita al GF Vip: “Ma che ca**o fa?”

Avvolti sotto le coperte, Edoardo e Antonella hanno osservato il velivolo in silenzio. Qualche lacrima riga il volto della ragazza che, con un filo di voce, ha sussurrato: “Io sono debole. Grazie comunque”. Le recenti vicende hanno turbato la giovane influencer che sta passando dei giorni di sofferenza. Ma è in quel momento che la calma viene interrotta da Nikita Pelizon, che fa infuriare Edoardo Donnamaria.

La concorrente si avvicina ai due, ma in quel preciso momento Edoardo Donnamaria, infastidito dalla presenza della triestina, se ve va via. Il vippone avrebbe voluto godersi il momento con la sua fidanzata senza interferenze. Evidentemente infastidito, Edoardo se l’è presa con Nikita ed è rientrato in casa. Ad Antonella non è restato che rincorrerlo per riportarlo in giardino.

Edoardo che non sopporta più Nikita che si ficca sempre in mezzo: "Che caxxo fa sta cretina, glielo vuoi dire di lasciarci da soli? Se glielo dico io ci litigo. Parlo con te e si mette a fare domande"#gfvip #oriele #incorvassi #gioiellers #donnalisi #drojette #donnarzoli pic.twitter.com/5jLjeCDvtZ — iconica (@iconicame) February 1, 2023

Lui, lentamente, si è lasciato convincere e si è seduto sugli scaloni. Il gesto di Nikita ha fatto infuriare Edoardo, che si sfoga con Antonella. “Io sto lì con te abbracciato a guardare l’aereo e lei arriva e si mette lì con noi? Ma che ca*** fa? Mamma mia, questa è scema. Ma glielo vuoi dire di lasciarci soli? Se glielo dico io ci litigo. Sta cretina. Ha cominciato a fare le domande“, ha detto Donnamaria alla Fiordelisi.