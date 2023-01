Per Antonella Fiordelisi non è stata una puntata semplice quella del GF Vip andata in onda lunedì 30 gennaio su Canale 5. Si è ovviamente parlato della relazione con Edoardo Donnamaria e dei momenti di crisi che sta affrontando la coppia. Alfonso Signorini ha mandato in onda una lunga clip in cui si vedono i due spesso litigare e in sostanza stanno compromettendo il loro rapporto. Il volto di Forum è convinto che la spadista voglia passare per vittima e lo dice chiaramente: “Io dico che il fatto che Antonella abbia come obiettivo il fatto di voler passare per vittima più volte possibile, sia sotto gli occhi di ogni persona normodotata”.

Dopo la puntata in cui Edoardo Donnamaria è riuscito a smascherare una bugia della fidanzata – bugia che la concorrente ha ammesso solo in diretta dopo che il conduttore Alfonso Signorini aveva promesso che avrebbe scovato i video in grado di chiarire le accuse di Donnamaria – Antonella Fiordelisi ha deciso di chiudere il loro rapporto. E lo ha fatto facendo una promessa di fronte alle telecamere.

GF Vip, Antonella Fiordelisi medita vendetta

“Mi fa tanto male vedere che lui mi ha dato della finta con i miei nemici qui dentro, quindi ho deciso di chiudere. Mi sento dire che sono finta e faccio la vittima”, ha detto Antonella con le lacrime agli occhi prendendo la decisione di lasciare Edoardo Donnamaria. Va detto che i due più volte si sono lasciati e poi all’improvviso si sono ripresi: è il segnale che tra di loro c’è qualcosa di forte, ma le incomprensioni a volte prendono il sopravvento.

Passata la puntata Antonella Fiordelisi si è risvegliata triste e scura in volto e parlando con Sarah Altobello ha promesso vendetta portandosi le mani al viso e piangendo: “Giuro che mi rialzerò e mi vendicherò”. Una frase che non è passata inosservata agli spettatori del GF Vip che, sui social, hanno commentato l’episodio. Infatti la spadista ritiene di essere stata bullizzata dal gruppo di amici del suo fidanzato (composto principalmente da Oriana Marzoli, Luca Onestini, Giaele De Donà e Nicole Murgia).

Antonella: “Io giuro che mi rialzerò e mi vendicherò di tutti questi” 💀 Se gli altri si dovessero vendicare di tutte le cattiverie che ha fatto lei…ridicola #GfVip #Oriele pic.twitter.com/1cp5jLLGTb — Kate (@TheKateryn) January 31, 2023

“Vuole fare la vittima ai fini del gioco”, ha invece chiarito Donnamaria, rivelando ad alta voce di non credere a una parola della versione della fidanzata nonostante i forti sentimenti che dichiara di sentire per lei. Anche il padre Stefano Fiordelisi parla di bullismo e, attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato numerosi appelli a favore di Antonella. Secondo la sua opinione crede che la figlia sia stata isolata e bullizzata dal gruppo. Qualche giorno fa, pubblicando in una story la definizione di “bullismo”, l’uomo, in aperta polemica col GF, ha aggiunto: “Per il Grande Fratello si concretizza solo quando apri la porta rossa”.