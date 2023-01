Continua la telenovela al GF Vip 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il rapporto tra i due si è decisamente compromesso nelle ultime ore e alla fine da parte della ragazza è stata presa una decisione drastica, ma ritenuta necessaria da lei. Infatti, la vippona ha detto che sarebbe meglio allontanarsi e rompere questo fidanzamento nato nella casa più spiata d’Italia. Ora, però, c’è stato un ulteriore tassello in questa infinita vicenda con dichiarazioni molto importanti del volto di Forum.

Prima di raccontarvi le novità al GF Vip 7 su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, dobbiamo anche aggiornarvi su quanto sta succedendo a Nikita Pelizon. A Novella 2000 è intervenuta un’amica della triestina, Giulia: “Nikita dovrà conoscere una volta uscita, oggi il file contiene 160 e 170 slide che aumentano di giorno in giorno. E quasi un centinaio di video con brutte affermazioni dette di lei. Ne sono state dette tante su di lei, chi ha esagerato risponderà nelle sedi opportune”, ha aggiunto la giovane.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e la dichiarazione ad Antonella Fiordelisi

Come ricostruito dal sito Blastingnews, nella giornata di martedì 31 gennaio al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha avuto l’ennesimo confronto con Antonella Fiordelisi e stavolta ha speso parole molto importanti e romantiche nei riguardi della compagna di avventura: “Tu sei stata molto male con me? Quali sono questi problemi insormontabili? Ti giuro che se ci penso, non mi sembra di essere stato così male per una donna in vita mia come con te. Questo mi fa pensare che dietro tutto questo dolore c’è qualcosa di grande”.

Poi Donnamaria è stato molto chiaro: “Non penso valga la pena buttare tutto, ma mi chiedo come possa credere che io mi sia avvicinato a te perché eri la preferita del pubblico. Non ho fatto mai nulla di male nei tuoi confronti e non ci voglio credere alle tue cattiverie. Non ho mai provato una cosa così per nessuna donna in vita mia, sai bene che io ti amo e voglio che tu sappia solo questo. Pensaci”. Quindi, c’è stata un’ulteriore dichiarazione di amore del concorrente e ora la palla passa alla coinquilina.

Adesso bisognerà comprendere se Antonella sia disposta o meno a perdonare Edoardo e riprovare a ricominciare daccapo il loro legame. Al momento sono da considerare ex, ma nella casa più spiata d’Italia può ancora ovviamente succedere di tutto.