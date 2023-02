GF Vip, Antonella attaccata per le frasi su Oriana. Nella Casa la serata è stata dedicata al GF Game Night, un momento di grande ilarità con imitazioni e tante risate. Tuttavia, accanto alle risate, ci sono state anche diverse polemiche. Come ad esempio quella che ha travolto Milena Miconi che ha imitato Nikita Pelizon mettendosi una parrucca e parlando con un accento straniero. Molti telespettatori non l’hanno perdonata chiedendone la squalifica, ma lo stesso staff dell’influencer è intervenuto gettando acqua sul fuoco.

Per non parlare di quanto capitato a Edoardo Donnamaria che si è sentito male e ha vomitato. Il gieffino stava assaggiando alcuni cibi particolari e all’improvviso si è sentito poco bene, vomitando in una pentola. Intanto l’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, ha attaccato duramente sia il papà della vip sia Edoardo. Il tutto a pochi giorni dal suo probabile ingresso nella Casa. Ma proprio la spadaccina di Salerno è finita al centro delle polemiche per alcune frasi su Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi e le frasi contro Oriana Marzoli

Durante il GF Game Night Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli se le sono dette di tutti i colori. Le due non si sono mai piaciute e ultimamente sono diventate acerrime nemiche. Ma la compagna di Edoardo Donnamaria probabilmente non si è regolata, attaccando la coinquilina e scatenando così la reazione sdegnata del pubblico.

Antonella Fiordelisi ha attaccato Oriana Marzoli per la sua non elevata altezza: “Nemmeno con i tacchi è alta quanto me”. E poi: “Anche se io sono in ginocchio sono più alta”. E ancora: “Forse per la prima volta è più alta di me, perché io sto in ginocchio”. Frasi che però non sono piaciute al pubblico che ha difeso a spada tratta la modella venezuelana.

antonella che non vuole inginocchiarsi a oriana e quest’ultima che si mette in piedi sullo SGABELLO LA AMOOOO #gfvip #oriele pic.twitter.com/RneNSKto2X — 𝓮𝓵𝓵𝓮 (@platonizd) February 2, 2023

Su twitter i fan hanno commentato: “Oriana è una santa, al suo posto non l’avrei tollerata”. Un altro utente ha scritto: “Io una querela la farei! Altroché…”. C’è poi chi si è concentrato sull’atteggiamento di Antonella: “Miss sensibilità con menzione speciale al rispetto e all’altruismo”. Qualcuno, tuttavia, ha preso le difese proprio della Fiordelisi: “Oriana ha detto molto di peggio e non lo riportate”.

