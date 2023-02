GF Vip, l’ex di Antonella Fiordelisi distrugge Edoardo Donnamaria. Ormai ci siamo quasi, giovedì 9 febbraio sei nuovi concorrenti entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Sarà una grande iniezione di energia e dinamiche quando siamo ormai nella fase conclusiva del gioco che dovrebbe terminare lunedì 3 aprile. Tra i nuovi vipponi dovrebbero esserci diversi ex degli attuali concorrenti in gara. Parliamo di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro, Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini, e Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi.

Proprio quest’ultimo ha già avuto un confronto con la sua ex fidanzata che in questo momento sta attraversando una fase molto delicata del rapporto con Edoardo Donnamaria. Recentemente Gianluca ha commentato un post attaccando pesantemente Edoardo. Con Antonella, poi, non era stato affatto tenero: “Nella Casa ha sminuito la nostra storia parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia. Dopo quel confronto Antonella è totalmente cambiata”.

Leggi anche: “Entra per Antonella”. GF Vip 7, terremoto in arrivo: il suo ingresso cambia tutto nella casa





L’ex di Antonella Fiordelisi durissimo con Edoardo Donnamaria

Gianluca Benincasa, ormai prossimo ad entrare nella Casa del GF Vip, ha parlato sia del papà di Antonella Fiordelisi sia di Edoardo Donnamaria: “Uomini di spessore e dove trovarli. Papino web ma dove sei? Abbiamo bisogno della tua opinione. Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arrapato che ha fatto sempre il cagnolino, ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere ‘la donna della sua vita’”.

“Papi SF hai collezionato un altra figura di merd* – continua Gianluca Benincasa – ed hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui all’inizio un po’ te, sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore!”.

Ovviamente questi messaggi non dovrebbero arrivare alle orecchie dei diretti interessati. Ma forse il papà di Antonella Fiordelisi avrà qualcosa da dire al riguardo. Intanto nella Casa tra Edoardo e Antonella sembra essere tornato il sereno dopo giornate di fuoco e fiamme…

“Vedrete, vedrete…”. GF Vip 7, il messaggio aereo è un avvertimento. Tutti con gli occhi al cielo