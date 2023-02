Al GF Vip 7 momento importante per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dal cielo è arrivato un messaggio significativo, trasportato da uno dei tanti aerei che hanno sorvolato la casa più spiata d’Italia. Bisogna comunque precisare che i due concorrenti hanno anche fatto degli sguardi perplessi, non capendo al 100% a cosa alludessero i fan. Ma i telespettatori hanno compreso tutto e hanno scritto la spiegazione sul social network Twitter. I prossimi giorni potrebbero essere infatti infuocati.

Nella casa del GF Vip 7 il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è peggiorato sensibilmente e si sta allontanando giorno dopo giorno la possibilità che i due possano essere fidanzati anche dopo la fine del reality show di Canale 5. Ma i loro ammiratori credono ancora fortemente nei rispettivi sentimenti e si augurano che tutto si possa risolvere. E tra non molto il loro legame sarà messo in discussione, nel momento in cui nel programma succederà qualcosa di molto delicato alla ragazza.

GF Vip 7, messaggio dal cielo per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Quindi, al GF Vip 7 si sono palesati i fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria con un messaggio aereo implicito per i due vipponi ma inequivocabile per i telespettatori. Infatti, la scritta recitava esattamente: “Edoardo proteggi Antonella, ci fidiamo di te. Presto capirete“. Tra i due è scattato un abbraccio e lei ha ringraziato a voce alta i Donnalisi. Ma non sono stati in grado di comprendere fino in fondo il contenuto, ma ci hanno pensato gli utenti a riferire cosa intendessero.

I primi a fornire una loro spiegazione personale sono stati i coinquilini Dal Moro e Tavassi, i quali ritengono che sia stato un avvertimento per ciò che succederà tra poco, in riferimento a qualche video su Antonella. Ma la verità dei fatti sarebbe un’altra, come sottolineato dal popolo del web. A breve dovrebbe varcare la porta rossa l’ex fidanzato della giovane, Gianluca Benincasa, quindi Antonella e Donnamaria sarebbero stati messi al corrente di questo. Ma i fan non potevano dire loro la verità in maniera plateale.

Ovviamente lei ha preso appunti sul messaggio dal cielo per cercare di capire qualcosa in più. Vedremo quando Benincasa farà il suo ingresso e cosa dirà ad Antonella. Intanto, cliccando su video, potete vedere il momento dell’arrivo del velivolo.