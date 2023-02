Sta facendo molto discutere una nuova frase pronunciata da Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. La giovane campana infatti, durante un confronto con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria ha detto qualcosa che alcuni spettatori del programma non è piaciuta affatto. Per capire perché in tanti si sono risentiti di queste parole, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro. I due ragazzi stavano infatti organizzando una sorta di show all’interno del programma e volevano che l’ex schermitrice partecipasse allo sketch con una piccola parte.

La Fiordelisi, di tutta risposta, si è rifiutata perché non voleva sminuire i lavori che non corso della sua carriera aveva avuto l’onore di fare. Una giustificazione, la sua, per non cadere troppo in basso o rischiare di far cadere nel ridicolo clienti importanti. Ma di cosa parliamo precisamente? La ragazza, alla richiesta dei due Edoardo, ha risposto: “No, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone”.

Leggi anche: “Falsa, sappiamo cosa fai”. GF Vip 7, svelata la tattica di Antonella: scoperta da Giaele e Tavassi





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi asfaltata sul web per colpa di uno spot

E ancora: “Non è che adesso faccio la cretina così. Non è una cosa che mi piace. Per tutte le cose importanti che ho fatto, non mi va di fare una cosa divertente e ironica su questa cosa“. Non sappiamo bene cosa le avevano chiesto di fare, ma probabilmente qualcosa di molto simile a uno spot di prodotti di igiene (almeno si presuppone).

Antonella: “Io ho fatto lo spot per “Acqua e Sapone” una cosa importante, non è che adesso mi metto a fare la cretina così”



MIO DIO LEI È SEMPRE PIÙ RIDICOLA #gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/HFA67ZSgm8 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 2, 2023

Naturalmente, come dicevamo all’inizio del pezzo, tanti utenti hanno manifestato la propria contrarietà a quelle parole e hanno attaccato Antonella sui social: “Più che ridicola per me è surreale. È talmente surreale che la trovo divertente e mi strappa un sorriso“, scrive sui social uno spettatore del GF Vip 7. Ma non è finita perché come riporta Novella 2000, anche altri hanno deciso di dire la loro, utilizzando parole non proprio carine per l’ex schermitrice campana.

in effetti sono grandi esperienze professionali queste pic.twitter.com/xqLxoBORfo — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) February 2, 2023

“La verità è che non saprebbe improvvisare, nello spot c’era il gobbo, si vede che leggeva“, scrive un altro utente su Twitter. Ora tra l’altro, sui social sta girando a ripetizione lo spot incriminato della Fiordelisi. In tanti commentano che la ragazza dovrebbero prendere con più ironia queste cose, ma in fondo ognuno decide di affrontare la vita come vuole, no?

Leggi anche: “Succede un casino”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria nei guai: confessa tutto a Luca Onestini