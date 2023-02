Al GF Vip 7 arrivano pesanti rivelazioni su Antonella Fiordelisi. Due vipponi hanno voluto rompere nuovamente il silenzio sulla compagna di avventura, smascherandola completamente. Infatti, è stata scoperta la sua strategia che starebbe portando avanti per ottenere un obiettivo ben definito. Anche da casa molti l’hanno accusata di questo, anche se ovviamente ci sono tantissimi altri telespettatori che invece la difendono e fanno il tifo per lei, criticando coloro che l’hanno attaccata in queste settimane.

Sicuramente al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi sta attraversando uno dei momenti più difficili, da quando ha varcato la porta rossa iniziando questa nuova avventura televisiva. Entrando nei particolari, a parlare di lei sono stati Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. Questi ultimi sono sono due dei gieffini che hanno avuto uno scontro frontale con l’ex di Chiofalo. Ma stavolta le loro parole sono state molto nette e chissà come la prenderà Antonella. Altre liti nella casa appaiono sempre più probabili.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi smascherata da Giaele e Tavassi

Iniziando dunque da Giaele, nelle scorse ore al GF Vip 7 si è concentrata sull’atteggiamento di Antonella Fiordelisi. Il sito Isa e Chia ha rivelato che la De Donà ha voluto vomitare tutto sulla coinquilina, durante uno dei suoi confessionali. Ecco cosa ha detto a proposito della giovane, in crisi con Edoardo Donnamaria: “Questa persona è capace di distorcere completamente la realtà a suo favore per fare la vittima. Io stessa ho sentito che ha detto ad Edoardo (Donnamaria n.d.r.): ‘Non mettermi le mani addosso’. Ho sentito con le mie orecchie”.

E sulla stessa lunghezza d’onda anche Edoardo Tavassi, rimasto sconcertato dal fatto che Antonella abbia accusato pesantemente Donnamaria. E secondo lui questa è una sua tattica ben delineata per giungere in finale e vincere il GF Vip 7: “Lei voleva fare passare Edoardo come uno che la picchiava, per arrivare alla fine lei non guarda in faccia a nessuno. E non guarda in faccia soprattutto al fidanzato”. Accuse durissime, che troveranno sicuramente una risposta della Fiordelisi quando la avviseranno in relazione a queste novità.

Secondo Giaele e Tavassi, quindi, lei è in grado di capovolgere la verità dei fatti per ottenere i suoi interessi personali. Già nei giorni scorsi lo stesso Edoardo le aveva fatto notare che stesse dicendo falsità e ora l’ha praticamente ribadito. E la tensione nella casa più spiata d’Italia aumenta.