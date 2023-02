Al GF Vip 7 occhi puntati su Oriana Marzoli ed Antonella Fiordelisi. L’influencer originaria del Venezuela si sarebbe resa protagonista di un atto tutt’altro che piacevole nei confronti della coinquilina, anche se i pareri sul web sono decisamente discordanti. Il sito Leggo ha provato a fare chiarezza sull’accaduto, anche se ovviamente la verità definitiva è difficile da scovare. Tutto si è svolto nei pressi del confessionale e si è sfiorato il caos. Ora proviamo a ricostruire quindi quanto sarebbe successo.

Prima di raccontarvi tutto su quanto si è visto al GF Vip 7 con Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi al centro dell’attenzione, nelle ultime ore Daniele Dal Moro ha esultato proprio contro la venezuelana per un messaggio aereo. Quando ha letto il messaggio, Dal Moro ha esultato: “Dai ca***, un aereo senza Oriana“. Quindi, ad alta voce ha ringraziato i suoi ammiratori che hanno escluso la compagna di avventura da quell’incoraggiamento. Ma i fan della Marzoli non hanno gradito.

GF Vip 7, Oriana Marzoli e il presunto gesto ad Antonella Fiordelisi

Dunque, nei pressi del confessionale del GF Vip 7, Oriana Marzoli si è lasciata sfuggire una frase che ovviamente è stata captata dal pubblico. E si è pensato che fosse indirizzata ad Antonella Fiordelisi. Anche se altri ritengono invece che si riferisse a ben altro. Ma sta di fatto che lei ha affermato: “Che schifo“, proprio a pochi passi dalla ‘fidanzata’ di Edoardo Donnamaria. Il mondo del web ha dato varie opinioni e vediamo cosa invece sarebbe successo, secondo alcuni attentissimi internauti.

Quel ‘che schifo’ per molti non si è trattato di un attacco nei confronti di Antonella. Questo quanto rivelato sul conto di Oriana Marzoli: “Che schifo era riferito al mal di testa, non è corretto da dire in italiano ma lei lo dice spesso quando ha qualche dolore o fastidio”. Ma altri avrebbero concordato, se fosse stato un insulto alla Fiordelisi: “Per me è il minimo rispetto a quello che fa e dice Antonella nei confronti di Oriana e degli altri”. Vedremo se la questione uscirà fuori anche nelle prossime ore con maggiori precisazioni.

Come ribadito precedentemente, non possiamo sapere se Oriana Marzoli abbia attaccato deliberatamente Antonella Fiordelisi oppure se si sia trattato di una semplice coincidenza. Una cosa è comunque sicura: tra di loro un rapporto civile appare sempre più lontano.