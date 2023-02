Alfonso Signorini è stato costretto durante l’ultima puntata a leggere un comunicato del GF Vip in cui i concorrenti vengono ripresi per i loro comportamenti. Non è la prima volta che il conduttore è costretto attraverso la produzione ad intervenire per segnalare situazioni di cui sono protagonisti i vipponi e che vanno contro il regolamento. Ci sono concorrenti che indossano gli occhiali da sole, altri che non rispondono alle chiamate del confessionale, altri che parlano una lingua che non è l’italiano.

Si tratta di una serie di comportamenti che sono vietati dal regolamento e che soprattutto infastidiscono il pubblico da casa che – puntualmente – ripropone dei video sui social delle violazioni da parte dei protagonisti di questa edizione. Alfonso Signorini lo ha fatto notare in puntata e durante l’ultima diretta di lunedì 30 gennaio ha letto un comunicato del GF Vip, premettendo che lui cerca di difendere i vipponi ogni volta che può, ma in questo caso si oltrepassa il limite.

GF Vip regolamento infranto da Oriana Marzoli e Luca Onestini

“Nonostante i numerosi richiami del Grande Fratello, molti di voi hanno continuato imperterriti a: non indossare i microfoni, indossarli male oppure gettarli a terra – è quanto ha letto Signorini in diretta -. Si rifiutano di rispondere alla chiamata con il confessionale, continuano a fumare dentro la Casa e indossare gli occhiali da sole e a parlare tra loro in una lingua che non è l’italiano. Il limite è stato superato. Il vostro budget per la spesa settimanale subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà un’altra busta come questa non ci limiteremo alla spesa, ma verrà preso un altro grave provvedimento”.

Tuttavia nonostante questa ramanzina alcuni vipponi hanno continuato a comportarsi in maniera scorretta e a violare il regolamento. È quello che hanno fatto Luca Onestini e Oriana Marzoli che hanno continuato a parlare il spagnolo e hanno cercato di eludere le telecamere. Lo si evince da un paio di video che sono stati postati su twitter dagli utenti e che – come facile immaginare – stanno facendo il giro della rete e il pubblico non è per nulla tenero nei commenti.

Oriana ed Onestini Nascondono le telecamere col palloncino e si mettono d’accordo in futuro per andare la senza microfono perché più facile da nascondersi .. SCHIFO STI MESTIERANTI 🤡🤡#Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic https://t.co/sdcjxcKY82 pic.twitter.com/FUIFq83jW6 — Soqquadro (@gicarestik2) February 1, 2023

“Cosa avranno poi da nascondere non si capisce, se uno si nasconde presumo che non abbia la coscienza pulita”, si legge in un tweet a cui fa eco un altro: “Cafoni e arroganti, bisogna mandarli in nomination, almeno uno dei due uscirà”. E ancora: “Che schifo, le prove ci sono per sbatterli fuori una volta per tutte!!!. Ci hanno stufato”.