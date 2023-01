Nuovi provvedimenti al GF Vip 7. L’annuncio è arrivato durante la puntata in diretta della puntata andata in onda lunedì 30 gennaio. Una puntata ricca di colpi di scena: dalle liti del tormentato tra Antonella ed Edoardo, ai nuovi flirt nella Casa di Cinecittà, come quello tra Oriana e Daniele che però stenta a decollare.

I concorrenti Edoardo e Daniele hanno incontrati i rispettivi papà ed è andato inonda un filmato con i momenti più belli della storia d’amore tra Luca Onestini e l’ex Ivana Mrazova, che da lunedì prossimo entrerà al GF Vip 7 come ospite speciale. A perdere la sfida al televoto è stato George Ciupilan. Il giovane tiktoker era in nomination con Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, due concorrenti molto amate in questa edizione. George è uscito dopo quattro mesi all’interno della casa e ha lasciato il reality tra gli applausi dei compagno di avventura e del pubblico.

Leggi anche: “Te lo rimangi!”. GF Vip 7, Alfonso Signorini mai così duro: asfalta Daniele Dal Moro





Nuovi provvedimenti al GF Vip 7, l’annuncio di Signorini in diretta

I nuovi concorrenti in nomination sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Davide Donadei. A fine serata Alfonso Signorini ha annunciato i provvedimenti al GF Vip 7. Provvedimenti al GF Vip 7 a causa dei continui richiami degli autori. I concorrenti della settima edizione del reality show di Canale 5 hanno più volte infranto il regolamento e per questo motivo, durante l’ultima puntata in diretta, Alfonso Signorini ha letto il comunicato che annunciava la riduzione del budget.

“Nonostante i numerosi richiami del Grande Fratello, molti di voi hanno continuato imperterriti a: non indossare i microfoni, indossarli male oppure gettarli a terra. – ha detto Alfonso Signorini annunciando i provvedimenti al GF Vip 7 -Si rifiutano di rispondere alla chiamata con il confessionale, continuano a fumare dentro la Casa e indossare gli occhiali da sole e a parlare tra loro in una lingua che non è l’italiano”.

Una comunicazione importante da parte di Grande Fratello ai VIP in gioco: il limite, in seguito ad alcuni comportamenti, è stato superato. #GFVIP pic.twitter.com/jJYDeHw2Nm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2023

“Il limite è stat superato. Il vostro budget per la spesa settimanale subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà un’altra busta come questa non ci limiteremo alla spesa, ma verrà preso un altro grave provvedimento”, ha concluso il conduttore Alfonso Signorini.