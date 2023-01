GF Vip 7, sorpresa in arrivo per Antonella Fiordelisi: a quanto riporto le indiscrezioni ben presto riceverà una visita nella Casa. Una visita che potrebbe allungarsi a tempo indeterminato e tale da creare molto ma molto scompiglio. Per Antonella non sono giorni facili con il pubblico che inizia a rumoreggiare contro di lei: “Sono due giorni che non guardo il 55 xché sta tipa mi ha veramente stufato guardo qua su istagram e vedo che comunque sono su di lei un pochino troppo che non ci sia granché da vedere ok ma sempre sto frigno fino ad aprile anche no”.



Parole dure sono arrivate anche dopo lo sfogo che ha avuto con Attilio riguardo a Edoardo. Scrive un’utente: “La cosa imbarazzante in tutto questo mega pippone (forza Attilio, sei un eroe per esserti sorbito tutto) è che lei ha ribadito il concetto che “Io non parlo mai male di nessuno, non offendo mai, non provoco mai, non ci sono i video.”

Leggi anche: “Il suo fidanzato…”. GF Vip, Antonella choc su Giulia Salemi. Massacro contro di lei





GF Vip 7, Gianluca Benincasa si preparo all’ingresso: il gossip



E ancora: “Non è che i video non ci sono, è che sono 4 mesi che non fanno mai vedere nulla, e la cosa è molto diversa. Prima o poi avverrà lo sputtanamento… almeno spero!”. Parole al veleno sono arrivate anche per Edoardo. “Sono giorni che Edoardo sputa nel piatto in cui ha mangiato, raccontando delle cose orribili su di lei e descrivendola come un mostro senza avere le palle di lasciarla”.



“E voi credete ancora alla narrazione di lui povera vittima e lei la stronza? Un uomo che racconta i dettagli più intimi di voi a gente che vi odia non è un uomo che vi ama”. La coppia potrebbe presto subire un altro scossone: nella casa starebbe per entrare è Gianluca Benincasa: è l’ex di Antonella Fiordelisi. Il pubblico ha chiesto il suo ingresso già quando ha avuto il confronto con Antonella, ora pare entrerà davvero.

Senior african american woman measuring glucose at home



Benincasa non era stato tenerissimo con lei. “Nella Casa ha sminuito la nostra storia parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia. Dopo quel confronto Antonella è totalmente cambiata”.