Al GF Vip 7 l’arrivo di un nuovo concorrente sarebbe fortemente a rischio. Almeno queste le indiscrezioni che stanno emergendo nelle ultime ore, con Antonella Fiordelisi che è ancora all’oscuro di tutto ma che inevitabilmente sarebbe travolta emotivamente dal suo clamoroso ingresso. Ma in questi giorni sta succedendo di tutto sul web e quindi la produzione del reality show potrebbe fare marcia indietro. Ovviamente occorrerà aspettare qualche giorno per scoprire tutto.

Fuori dalla casa del GF Vip 7 questo arrivo dell’ipotetico concorrente del programma sarebbe all’improvviso a rischio, a causa di quanto successo in rete. Questo personaggio ha tra l’altro attaccato il papà di Antonella Fiordelisi: “Uomini di spessore e dove trovarli, papino web ma dove sei? Abbiamo bisogno della tua opinione, Antonella è molto discutibile come concorrente ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre”.

GF Vip 7, arrivo di un concorrente a rischio? Cosa succede

Dunque, sembrerebbe sempre più difficile l’approdo al GF Vip 7 di un nuovo concorrente. Il suo arrivo è a rischio dopo lo scontro social col papà della Fiordelisi che ha coinvolto anche Donnamaria, ma anche per altri motivi, come detto da Deianira Marzano. Tralasciando l’aspetto su Stefano Fiordelisi, è ciò che ha scritto l’influencer amica di Amedeo Venza che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Andiamo a vedere insieme cosa ha rivelato e cosa si aspetta ormai il pubblico, alla luce di questi ultimi avvenimenti.

Stiamo parlando dell’ex di Antonella, Gianluca Benincasa, che potrebbe non entrare più. Questo quanto scritto dalla Marzano: “Ingresso incerto su una persona. Per ora non mi posso pronunciare ma stanno succedendo cose. Dopo i provvedimenti del papà di Antonella che ovviamente sono riservati, non ci resta che aspettare lunedì che cosa decideranno di fare. Per ora non ci sono news”. Bisognerà armarsi di pazienza, ma l’ingresso dell’ex fidanzato della vippona sembra sempre meno probabile.

Intanto, ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stato fatto pervenire un messaggio aereo dai fan: “Edoardo proteggi Antonella, ci fidiamo di te. Presto capirete”. E questa scritta si riferirebbe proprio alla possibilità che Benincasa possa entrare al GF Vip 7.