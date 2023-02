Nikita Pelizon, l’imitazione di Milena Miconi non è stata presa bene. Un modo come un altro per ironizzare sulla protagonista indiscussa del GF Vip 7, ma non tutti lo accettano con una risata. Non solo il coro di fan della concorrente, ma anche i familiari che hanno subito annunciato i provvedimenti presi a riguardo.

L’annuncio dei familiari di Nikita Pelizon dopo l’imitazione di Milena Miconi. Nelle ultime ore si è assistito alla bufera social. I fan di Nikita non ci stanno e al coro si aggiungono anche i familiari della concorrente. Ma procediamo con ordine e scopriamo cosa è successo. Tutto ha avuto inizio dai social poco dopo l’imitazione dai toni ironici di Milena Miconi: “Pessima, questo non è imitare, ma deridere una persona mi vergognerei io al posto vostro”, scrive un utente a cui fa eco un altro: “Non ha fatto ridere nessuno ridicoli”, oppure ancora: “Insinuare che Nikita aiuti gli altri per le telecamere o che auguri la morte alle persone non è la sua imitazione è solo lo schifo totale”.

Sembra proprio che l’imitazione di Nikita non sia stata per nulla gradita dai fan. Come è ormai noto, Milena Miconi ha deciso di indossare una parrucca verde acqua e ‘armata’ di ‘peluche in mano ha ironizzato imitando l’accento britannico della concorrente con frasi che tiravano in ballo le creature di mondi fanstastici come angeli, unicorni come anche l’attitudine della concorrente ad aiutare sempre gli altri.

Dopo la bufera scoppiata sui social in seguito all’imitazione, anche l’annuncio dell’amica di Nikita, Giulia che si occupa dei profili social della gieffina: “Ho appena concluso una call con l’avvocato di Nikita” – ha scritto sul profilo IG della vippona – “Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza fra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti. Qualche limite però dovrebbe essere ricavato dal buon senso”.

“Ritengo che rimane una clip di pessimo gusto che chiaramente non rispecchia la realtà e che, purtroppo, ha solo ferito Nikita. Concludo dicendo che al momento l’unica vera risposta che si può dare è quella di rendere immune Nikita. Dimostriamo quanto è amata e sostenuta fuori. Grazie a tutti per stare sempre dalla sua parte”. Poi il messaggio della sorella Jessica su Twitter: “Milena non pensavo che tu fossi così tanto plasmabile, mi dispiace molto. Questa imitazione che ti hanno detto come fare è stata vomitevole, usare lo scherzo per fare bullismo è inaccettabile. Io non avrei mai accettato di fare una cosa simile neanche verso chi non sopporto”.