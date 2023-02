Giaele De Donà, la delusione nei riguardi del marito. La concorrente del GF Vip 7 non sta attraverso uno dei suoi periodi migliori e questo a causa di un gesto preciso che avrebbe sollevato in lei alcuni cattivi pensieri. Ne avrebbe parlato con toni confidenziali con le due compagne di avventura televisica, Nicole Murgia e Milena Miconi.

Giaele De Donà delusa dal marito. Tanti i mesi di lontananza, la partecipazione al GF Vip mette a dura prova ogni tipo di relazione. Ed è quello che sembra accadere tra i due coniugi. Con toni del tutto confidenziali, ìGiaele si è lasciata andare a un duro sfogo tirando in ballo una presunta indifferenza del marito che la pone in uno stato d’animo poco sereno.

Leggi anche: “Insieme a lei? Per carità”. GF Vip 7, doccia fredda per Giaele: il gesto che stoppa la storia





Giaele De Donà delusa dal marito nel giorno del loro anniversario

Parlando a cuore aperto con Milena Miconi e Nicole Murgia, Giaele De Donà non ha potuto fare altro che prendere atto di ciò che è accaduto di recente in occasione dell’anniversario di matrimonio. La gieffina credeva potesse arrivare una sorpresa da parte della sua dolce metà e invece sembra che il marito abbia preferito restare a cena con gli amici senza curarsi di lei: “Il giorno della puntata non mi fai arrivare una lettera, come hai fatto per il compleanno?” ,osserva parlando con le due inquiline della casa.

Il marito di Giaele lontano in seguito a quanto accaduto in casa con Andrea Maestrelli ed Antonino Spinalbese? La gieffina ha chiesto più volte di poter aver un confronto diretto con il marito. Ma a rincuorarla ci hanno pensato le sue interlocutrici. Tanto Milena Miconi quanto Nicole Murgia avrebbero fatto notare che con ogni probabilità il marito stia agendo così solo per proteggere la moglie da eventuali attacchi inopportuni.

Giaele prova mettere il cuore in pace e a tacere, invece, i brutti pensieri. Non sarebbe la prima volta in cui la gieffina confesserebbe la sua preoccupazione in merito al rapporto con il marito. Ne ha parlato di recente anche con Oriana Marzoli: “Sono quattro mesi che sono qui e sono quattro mesi che chiedo di vederlo. Invece di approfittare di venire qua, è andato a cena con gli amici”.