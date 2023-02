Al GF Vip 7 brutte notizie per Giaele De Donà. Certo, lei è impegnata in un matrimonio all’esterno del programma ma nella casa si era avvicinata notevolmente ad un concorrente. Subito sul web c’era chi stesse sognando ad occhi aperti una relazione tra di loro, ma dovranno mettersi purtroppo l’anima in pace. Il diretto interessato ha rotto il silenzio in queste ore e nelle sue parole è stato possibile scoprire definitivamente quale sia il suo parere in merito ad un ipotetico avvicinamento ulteriore.

Intanto, prima di dirvi tutto su quanto successo al GF Vip 7 con Giaele De Donà protagonista, fuori stanno emergendo notizie clamorose sull’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. Quest’ultimo sembrava dovesse entrare sicuramente, ma ora il suo arrivo sarebbe a rischio. Questo quanto scritto da Deianira Marzano: “Ingresso incerto su una persona. Per ora non mi posso pronunciare ma stanno succedendo cose. Dopo i provvedimenti del papà di Antonella che ovviamente sono riservati, non ci resta che aspettare lunedì che cosa decideranno di fare. Per ora non ci sono news”.

GF Vip 7, brutta notizia per Giaele De Donà

Su Twitter tutti tifavano per la nascita di una storia d’amore al GF Vip 7 tra Giaele De Donà e questo concorrente, ma difficilmente accadrà tutto questo. Lui ha infatti esclamato: “Per me con Giaele ad oggi c’è feeling, è una ragazza a ci voglio bene a distanza di un mese e mezzo qua dentro, ma non la vedo come una cosa da accelerare. Lei ha una persona a casa che l’aspetta, in questo momento ha mancanze di affetto che cerca in un’altra persona, che posso essere io. Ma so che comunque ha una storia alla quale tiene”.

A parlare di Giaele è stato Andrea Maestrelli, che ha instaurato un rapporto molto importante con la coinquilina, ma è consapevole che non si possa andare oltre. Durante la conversazione avuta con lui, Davide Donadei ha però precisato: “A meno che tu non ti innamori”. E Maestrelli ha chiosato: “Sì, ma ad oggi non esiste“. C’è però chi sia convinto che Andrea sia costretto a limitare i suoi sentimenti, sapendo che lei non sia single, ma potrebbe già aver iniziato a provare qualcosa che vada oltre la semplice amicizia.

Comunque questa ship ci ha fatto sognare quindi è stato bello finché è durato #andrele pic.twitter.com/Xs6hbuNy33 — S🦩 (@Sabry_4678_) February 3, 2023

E i tweet delle persone hanno avuto questo tenore: “Comunque questa ship ci ha fatto sognare, quindi è stato bello finché è durato”, “Io questa nave non la mollo. #andrele #gioiellers”. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno o meno differenze nel loro rapporto.