Bufera su Antonino Spinalbese. Dopo l’uscita dal GF Vip 7, Antonino Spinalbese è stato ospite a Verissimo e di Silvia Toffanin. L’ex di Belen Rodriguez ha spiegato quello che tutti volevano sentirsi dire, ovvero che c’è un’altra donna nella sua vita e di Ginevra Lamborghini.

“Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha detto Antonino Spinalbese a Silvia Toffanin – Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto. E Ginevra è proprio una bella ragazza, però mi ha colpito per la sua purezza, questa è la verità”.

Bufera su Antonino Spinalbese, in vacanza senza la figlia Luna Mari

Ovviamente non sono mancate le dolci parole per la figlia Luna Marì. Dopo l’uscita dal GF Vip 7, il concorrente ha rivisto la sua piccola e la scena è stata immortalata da Belen Rodriguez e pubblicata sul suo account social. “Mi perdoni?”, aveva commentato Antonino riferendosi all’assenza durante la partecipazione al reality show. Nel filmato si vedevano i due abbracciarsi e accoccolarsi sul pavimento.

“Pensavo che mi avesse un po’ dimenticato, invece non è stato così. L’abbraccio è stato particolare perché cercavo di capire se veramente lei si ricordasse di me. Non si staccava più ed ero veramente sorpreso per questo”, ha detto a Verissimo Antonino Spinalbese. “Ho trovato mia figlia educatissima e ho fatto i complimenti a Belen per questo”. In queste ore Antonino Spinalbese è finito nella bufera.

Una bufera per Antonino, che in questi giorni si trova in vacanza e l’assenza della figlia ha scatenato le critiche dei follower. “Esce dal GF Vip e va subito in vacanza senza la figlia”, “Ma non sentivi la mancanza di tua figlia?”. “Dove è Luna Marì?”, scrivono alcuni utenti. Dalle Instagram story di Belen Rodriguez, infatti, si capisce che la bambina ha trascorso il weekend insieme alla mamma, Stefano De Martino e la famiglia di lei.