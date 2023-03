Antonino Spinalbese volta pagina con Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip? Si è molto parlato in questi giorni di cosa sarebbe successo quando anche l’hair stylist sarebbe uscito dalla Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. I Gintonic, i fan dei due ex gieffini, sognavano ovviamente che tra l’ex di Belen Rodriguez e la sorella di Elettra potesse finalmente sbocciare quella storia che dentro la Casa è rimasta inespressa.

Tuttavia i segnali lanciati dallo stesso Antonino Spinalbese non sono stati molto promettenti. Già prima ancora di uscire l’hair stylist aveva rispedito al mittente l’invito di Ginevra Lamborghini a trascorrere un po’ di tempo insieme a Pomezia. Adesso l’ex gieffino ha postato una frase che ha scatenato i suoi follower. Alcuni di loro lo hanno attaccato e pronta è arrivata la risposta di Antonino.

Leggi anche: “Ecco, si sapeva già…”. Antonino e Ginevra, la verità sui Gintonic dopo le foto di lui con l’ex miss Italia





Il post criptico di Antonino, le polemiche e la risposta piccata

Nel suo ultimo post su Instagram Antonino Spinalbese ha pubblicato una sua foto in bianco e nero e una frase per molti versi criptica. Nell’immagine Antonino appare piuttosto pensieroso e nella didascalia ha scritto “Tourne la page” ovvero “Voltando pagina“. Subito i follower hanno collegato la frase a Ginevra Lamborghini e parecchi non l’hanno presa bene. Qualcuno poi scrive: “Io non capisco sta cattiveria, magari non ha funzionato tra di loro,non è che si devono mettere insieme per voi gintonic… magari cercano altro nella vita è loro non se la possono dare abbiate rispetto di loro. Se siete dei fan”.

Tra i commenti ne spunta poi uno in particolare: “Voltato pagina da che? Dall’essere considerato un seduttore? Dal Grande Fratello Vip? Da uno stile di vita? Antonino, io comincerei dal voltare pagina da questa comunicazione criptica ed incomprensibile. Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità. La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo”.

A queste parole Antonino Spinalbese ha risposto: “Io la ringrazio per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata!”.

“Cinque minuti prima…”. I vipponi scoprono che Daniele è stato squalificato dal GF Vip, choc in casa: cosa è successo dopo (VIDEO)