In molti speravano nella storia d’amore tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese soprattutto dopo l’uscita dalla casa del GF Vip da parte dell’hair stylist: invece nulla di tutto questo. Eppure le parole di Spinalbese a Verissimo erano state sibilline e avevano fatto sognare i fan: “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha detto a Silvia Toffanin – Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto. E Ginevra è proprio una bella ragazza, però mi ha colpito per la sua purezza, questa è la verità”.

In molti avevano pensato che i due si sarebbero frequentati lontano dalle telecamere. Il settimanale Chi, tuttavia, ha spento gli entusiasmi spiegando che Spinalbese avrebbe altro per la testa, in primis godersi la figlia Luna Marì che non ha visto né abbracciato per mesi. Poi il lavoro e almeno per un po’ di tempo stare lontano dal gossip e dal mondo della tv per ritrovare una sua dimensione. Tuttavia non c’è solo la famiglia nella testa di Antonino che è stato beccato da Whoopsee in compagnia di una ex Miss Italia.

Ginevra Lamborghini, la reazione al gossip su Antonino Spinalbese

Si tratta della bellissima Carolina Stramare: “La sua esperienza al Grande Fratello Vip è terminata ormai da alcune settimane e, dopo essere immediatamente tornato dalla sua piccola Luna Marì, ha ripreso anche la sua quotidianità e la vita mondana – scrive su Instagram Whoopsee -. Eccolo infatti mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di Pechino Express Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese”.

Come ha reagito a tutto questo Ginevra Lamborghini? L’ereditiera ha fatto una mossa che non è passata inosservata. Infatti tra le sue Instagram Stories ha pubblicato una canzone che suona come una frecciatina in piena regola. Il brano è “I don’t need a man” (Non ho bisogno di un uomo) delle Pussycat Dolls. Insomma non può essere un caso che l’ereditiera pubblichi qualcosa di simile sui social mentre impazza il gossip su Spinalbese.

Va detto che i due si erano di recente ritrovati dopo l’esperienza nella casa del GF Vip. Antonino aveva baciato Ginevra di fronte alle telecamere subito dopo avere lasciato la Casa di Cinecittà. Tuttavia questa conoscenza, pare essersi già arenata Inoltre nessuno dei due aveva parlato pubblicamente di sentimenti. Nelle dichiarazioni pubbliche sia Antonino che Ginevra avevano mostrato di voler procedere con cautela.