“Cinque minuti prima…”. I vipponi scoprono che Daniele è stato squalificato dal GF Vip, choc in casa: cosa è successo dopo (VIDEO)

GF Vip 7, cosa è successo dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. Le regole sono uguali per tutti: lo ha detto lo stesso ex UeD una volta appresa la notizia che per lui l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini sarebbe volta al termine. Una doccia fredda per i concorrenti rimasti in casa, che hanno dunque commentato la vicenda con sguardi impietriti.

Lo sfogo di Oriana Marzoli dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. La modella venuezelana è rimasta incredula davanti alla decisione definitiva degli autori del programma, ovvero quella di squalificare Daniele dal gioco a un passo dalla vittoria. Ne ha parlato con Luca Onestini sottolineando di non aver avuto neanche modo di salutarlo: “Cinque minuti prima ero in camera da letto. E’ stata una cosa molto veloce… questo mi dispiace, perché non ce l’hanno fatto salutare?”.

Lo sfogo di Oriana Marzoli dopo la squalifica di Daniele Dal Moro: la gieffina tira in ballo anche Antonino Spinalbese

Lo sfogo di Oriana Marzoli è proseguito anche con altri concorrenti della casa, come Giaele De Donà e Micol Incorvaia, tirando in ballo anche il nome di Antonino Spinalbese: “No vabbè lascia stare, per me con Antonino non c’è niente! È come se non fosse mai successo… è cancellato proprio. Luca cosa? È solo un amico! Per me è solo Daniele! Non riesco a vedere o pensare… mi sono scordata proprio dell’altro. Mi sembra una vita fa. Quattro mesi fa ma sembra una vita di più, non riesco a ricordare me e Antonino insieme…“.

E sempre a proposito della reazione di Oriana Marzoli non appena appresa la squalifica di Daniele, un altro episodio sta facendo chiacchierare il web. Infatti subito dopo l’annuncio, la diretta del GF Vip è stata oscurata. Non appena ritornata attiva, la regia si è fermata per diversi minuti prima su Edoardo Tavassi che a bassa voce ha espresso un commento sull’accaduto con Luca Onestini e poi su Micol Incorvaia in sala trucco mentre era intenta a prepararsi. In sottofondo le lacrime di disperazione di Oriana Marzoli. “Voglio solo parlare con lui”, si sente urlare dal confessionale.

Oriana e Luca che si chiedono quello che ci stiamo chiedendo anche noi da ore.#oriele pic.twitter.com/o4qTQWJTlz — 𝐛𝐞𝐛𝐞̀🌟 (@_hijadelanoche) March 17, 2023

La modella venezuelana sembra non darsi pace. Infatti ha confessato a Luca Onestini di aver scritto anche una lettera indirizzata a Daniele Dal Moro: “Mi manca già tanto. gli ho scritto una lettera. Ti sembro una scema? Ho 31 anni, ma sembro molto più piccola anche mentalmente lo so. Però mi sono sentita di scrivergli. Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore”, ha ammesso per poi rivelare a Daniele: “Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane”.