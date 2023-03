“Perché lo ha fatto?”. Daniele, scoperta ‘choc’ dopo la squalifica dal GF Vip 7. Lo hanno notato tutti (FOTO)

Daniele Dal Moro, la scoperta arriva dopo la squalifica dal GF Vip 7. Un momento che ha destato non poca sorpresa tra i concorrenti rimasti in gioco: lo avrebbe rivelato Luca Onestini poco dopo aver appreso che Daniele è stato costretto ad abbandonare la casa a un passo dalla finale: “è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa… […] Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”.

La scoperta dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. Tutti sorpresi in seguito alla decisione definitiva degli autori del programma sulle sorti dell’ormai ex concorrente del reality show. Eppure gli avvertimenti non sono mancati per Daniele Dal Moro che poco dopo aver abbandonato la casa di Cinecittà ha affermato sui social “che le regole sono uguali per tutti”. E non poteva che arrivare anche il rammarico di Oriana Marzoli, con la quale Daniele ha intrattenuto in rapporto segnato da continui alti e bassi.

Leggi anche: “Vi dico due cose”. Squalificato dal GF Vip, Daniele esce dalla casa e sgancia la bomba





La scoperta dopo la squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7: “Tranne lei…”

“Sai cosa c’è? Che io mi svegliavo anche se stavo male con lui, ma sapevo che c’era qui. E poi lo guardavo da lontano, vedevo cosa faceva. In più stavo facendo la fenomena stamani e poi mi pento. Cantavo quella canzone… ‘con me non sbagliare, cambio numero’. Facevo la fenomena. Quando in realtà io sto di m per tutto questo. Se solo avessi saputo che sarebbe uscito… figurati se mi sarei fatta il riposino pomeridiano. Sarei stata sveglia anche solo per guardarlo”, ha dichiarato Oriana Marzoli parlando della squalifica in compagnia di Luca Onestini.

Ma a poche ore dalla squalifica, la prima scoperta su Daniele Dal Moro lascerebbe senza parole. Infatti pare che l’ex gieffino, non appena lasciata alle sue spalle la casa di Cinecittà, abbia subito ripreso possesso del suo cellulare, decidendo di seguire via social quattro vipponi, ovvero Wilma Goich, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Ma sembra che Oriana Marzoli sia stata esclusa dalla lista dei preferiti.

Seguirà Oriana ?!? 😢😢😢 al momento no , ma lei non c’entra nulla con questa squalifica .. non si sono nemmeno salutati 😢😢😢#oriele pic.twitter.com/Gls9GgSdC8 — Bri (@Bri64255289) March 17, 2023

Un dettaglio che non poteva sfuggire all’occhio vigile dei fan e dei suoi sostenitori. E qualcuno ha sottolineato a riguardo: “Seguirà Oriana ?!? Al momento no , ma lei non c’entra nulla con questa squalifica .. non si sono nemmeno salutati”. La situazione al momento appare ancora decisamente nebulosa, ma l’ex gieffino si è limitato a ringraziare i suoi sostenitori affermando: “Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale”. Poi sul capitolo di Oriana Marzoli non è da escludere che Daniele avrà modo di tornare a parlarne, rispondendo ai dubbi dei suoi numerosissimi fan.