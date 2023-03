“Roba molto pesante”. Daniele squalificato dal GF Vip, Onestini spiffera tutto: cosa è successo in quei momenti

Luca Onestini, la rivelazione dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. Tanti gli avvertimenti da parte degli autori del programma, poi la decisione definitiva: Daniele Dal Moro costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7 a un passo dalla vittoria. Le regole sono uguali per tutti: la squalifica del concorrente arriva a pochi giorni da quella che ha toccato anche Edoardo Donnamaria.

La rivelazione di Luca Onestini dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. Pubblico italiano spiazzato davanti alla decisione presa dagli autori del programma. Ma l’ex gieffino lo sa bene e lo scrive ai fan in un post poco dopo il verdetto della squalifica: “Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”

La rivelazione di Luca Onestini dopo la squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7

E proprio poco dopo la squalifica, che ha recato non poche polemiche tra i fan dell’ormai ex gieffino, arriva anche la rivelazione di Luca Onestini: “Sì è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo”, ha raccontato il gieffino: “Quindi è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa… […] Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”.

Incredula anche Oriana Marzoli che parlando con il concorrente ha replicato: “Ma sì io cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Io invece non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. […] Amo, si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene”.

Da ore che Oriana si isola e ora è lì nel sua armadio fissata a guardare le foto con Daniele 💔💔💔 #oriele #orianistas pic.twitter.com/RSjgXvHex3 — SOL 💕🌞💕 (@ChiquitaBananaF) March 18, 2023

Poi la modella venezuelana ha aggiunto: “Sai cosa c’è? Che io mi svegliavo anche se stavo male con lui, ma sapevo che c’era qui. E poi lo guardavo da lontano, vedevo cosa faceva. In più stavo facendo la fenomena stamani e poi mi pento. Cantavo quella canzone… ‘con me non sbagliare, cambio numero’. Facevo la fenomena. Quando in realtà io sto di m per tutto questo. Se solo avessi saputo che sarebbe uscito… figurati se mi sarei fatta il riposino pomeridiano. Sarei stata sveglia anche solo per guardarlo”.