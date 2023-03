Figuraccia di Ginevra Lamborghini durante un video sfottò contro i suoi hater. La sorella di Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip anche se squalificata a poche settimane dall’ingresso nella casa. Il giorno prima del ritiro di Marco Bellavia, la giovane aveva detto: “Ma allora si merita di essere bullizzato“. Naturalmente sui social era scoppiata una rivolta e in migliaia di telespettatori aveva chiesto la sua squalifica.

L’uscita di Marco è legata alla vostra indifferenza. Questa è una pagina orrenda di televisione, questa è brutta televisione. Ginevra le scuse non bastano. Hai detto una frase pesantissima e hai legittimato il bullismo”, aveva annunciato Alfonso Signorini per poi comunicare la squalifica a Ginevra Lamborghini. Nonostante la squalifica, però, Ginevra Lamborghini è sempre stata presente in studio, ha fatto visita ad Antonino Spinalbese ed è stata anche ospite nella casa per una settimana. Solo ora, dopo i provvedimenti di Pier Silvio Berlusconi, l’ex vippona, come Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, è stata bandita dallo studio.

Ginevra Lamborghini, gaffe nel video sfottò contro i suoi hater

Nel corso di questi mesi Ginevra Lamborghini ha ricevuto tante critiche da molti hater. Tra i tanti temi, oltre al bullismo nei confronti di Marco Bellavia, uscito dalla casa per problemi legati alla salute mentale, l’ex vippona è stata attaccata per una frase pronunciata all’interno della casa. L’ex vippona aveva attaccato accusandola di non amare suo marito ma solo i suoi soldi.

“Io faccio shopping con le carte di credito di mio marito, lei con le carte di credito dei suoi genitori“, aveva risposto la De Donà scatenando la reazione di Ginevra, che per questo motivo era finita nel mirino del pubblico. “Prendo il mio stipendio da dipendente normale, la Lamborghini non l’ho comprata, ma l’ho ereditata. Tra l’altro non la utilizzo perché non posso permettermelo, consuma un sacco!”. Da quel momento in tanti hanno ribattezzato Ginevra Lamborghini ‘benzinaia’ e oggi, in risposta agli hater, ha pubblicato un video facendo però una clamorosa gaffe.

La benzinaia che non sa fare nemmeno la benzina 💀💀💀 licenziata anche qui, AIUT 😂😂 #gioiellers #Gfvip pic.twitter.com/jwY1HNw94w — 🐍 (@viperelia_) March 21, 2023

“Grazie alla colletta dei miei haters sono riuscita a fare il pieno”, dice Ginevra Lamborghini nel video. Però si sente sente il benzinaio dire che ha sbagliato perché la colonnina è quella del servito e non per il self service. “Ma no, come servito, ma la voglio fare io, sono io la benzinaia qui”, risponde. Sui social tantissimi i commenti sulla gag mal riuscita: “La benzinaia che non sa fare nemmeno la benzina. licenziata anche qui”, “Beh… È lei quella che disse di non potersi permettere la benzina alla Lamborghini. Quindi c’è poco da fare gli spiritosi. Ridicolissima Ginevra menomale che è durata 15 giorni”, “