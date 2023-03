GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha lasciato il gioco meno di una settimana fa eppure la sua presenza nella Casa è ancora fortissima. Come le polemiche e le chiacchiere. L’ultima l’aveva sollevata l’ex di Antonella Gianluca Benincasa che raccontava di aver provato a contattare Antonella dopo l’uscita dalla Casa. “La prima cosa che ha fatto appena mi ha visto online è stato bloccarmi. Io non le avevo mandato neanche un messaggio”. A Casa Pipol il giovane ha poi detto.



“Ho pensato che, stando in compagnia di Edoardo poteva pensare che se l’avessi contattata in sua presenza non avrebbe potuto parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi”. Per chi non lo sapesse infatti, Antonella ed Edoardo, appena sono usciti dalla casa, si sono rintanati in casa per stare un po’ da soli lontani dalle telecamere.

Leggi anche: “Cosa succede tra Luca e Ivana”. GF Vip, la scoperta su Onestini: il pubblico ora sa proprio tutto





Antonella Fiordelisi, quanto ha guadagnato al GF Vip 7



Antonella che era stata attaccata da Orietta Berti. “Grazie di cuore a Vanity Fair per l’analisi oggettiva e le bellissime parole di stima che hanno avuto per me. Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella ha avuto nei miei riguardi e dei miei familiari. E saranno state dettate da un’uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere, con la sua leggerezza”.



E ancora: “Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti e offese, come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza né la supponenza”. Antonella, tuttavia, è uscita dal GF Vip 7 con un grosso bottino.



A quanto sembra infatti i guadagni settimanali di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello VIP si aggirano tra i 5.000 e i 15.000 euro a settimana. Essendo rimasta nella casa per 26 settimane, è facile intuire che l’esperienza al GF le abbia fruttato un bel gruzzoletto. I suoi incassi non finiscono qui: “Fiordelisi rientra nella categoria dei mega influencer e può guadagnare dai 15.000 euro ai 60.000 euro per ogni sponsorizzazione”.