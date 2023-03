Continuano a tenere banco le polemiche del GF Vip 7 tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. La famiglia della ragazza aveva addirittura scritto ed inviato a Pier Silvio Berlusconi una missiva molto forte, nella quale erano elencati gli episodi negativi subiti dall’ormai ex vippona. E il dito era stato puntato soprattutto contro l’opinionista del reality show, che ha criticato duramente il percorso della fidanzata di Edoardo Donnamaria. E ora la collega di Sonia Bruganelli è tornata ad attaccare i familiari della giovane.

Dunque, all’esterno del GF Vip 7 Orietta Berti ha deciso di usare il social network Instagram per bersagliare Antonella Fiordelisi e i suoi parenti più stretti. Una guerra aperta, che potrebbe anche finire nelle aule di tribunale, visto che i familiari dell’ex gieffina avevano paventato interventi anche di natura giudiziaria. Stavolta è stato Vanity Fair a dedicare un pezzo alla cantante e quest’ultima, oltre a ringraziare i giornalisti, è intervenuta anche per fornire la sua ultima opinione sullo scottante tema.

GF Vip 7, Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi e la famiglia

Praticamente durante una delle numerose puntate del GF Vip 7, Orietta Berti aveva contestato Antonella Fiordelisi per la sua eccessiva supponenza ed arroganza e da lì in poi era scaturito l’intervento della famiglia dell’ex di Chiofalo. Ora l’artista quasi 80enne ha voluto inviare un messaggio molto forte: “Grazie di cuore a Vanity Fair per l’analisi oggettiva e le bellissime parole di stima che hanno avuto per me. Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella ha avuto nei miei riguardi e dei miei familiari”.

Poi Orietta ha aggiunto: “E saranno state dettate da un’uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere, con la sua leggerezza. Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti e offese, come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza né la supponenza“.

Poi la chiosa finale dell’opinionista del programma di Signorini: “Né il recitare una parte che non vi appartiene. Perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e il sorriso. Un abbraccio a tutti e buona giornata, Orietta”. Vedremo nelle prossime ore se giungeranno repliche da Antonella o dalla sua famiglia.