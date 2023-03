Come abbiamo potuto notare nelle ultime settimane, si è discusso tanto dell’uscita tramite squalifica dal GF Vip 7 di Edoardo Donnamaria. Ad abbandonare la casa per volere del televoto lunedì 20 marzo è stata anche la sua attuale fidanzata Antonella Fiordelisi. All’interno del reality sono stati sicuramente due protagonisti indiscussi, di cui si è parlato tantissimo durante tutte le dirette, focalizzando particolarmente l’attenzione sui continui litigi tra i due a causa dei loro carattere contrastanti e di gelosie reciproche. Clizia Incorvaia nelle ultime ore ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sui due.

Clizia Incorvaia ha dunque espresso il suo parere su quanto è accaduto e sta accadendo tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Ricordiamo che attualmente la sorella dell’Incorvaia, Micol, è in gara al GF Vip 7 come finalista assieme ad Oriana e Giaele. Clizia ha dichiarato che una volta uscito dal Grande Fratello, Edoardo Donnamaria si è recato a casa sua per salutare il compagno Paolo Ciavarro, collega dell’ex gieffino all’interno del programma Forum.

GF Vip 7, Clizia Incorvaia si sbilancia su Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi

A tal proposito, nell’intervista Clizia Incorvaia ha affermato: “Io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti”, riferendosi ad Edoardo Donnamaria. Di fronte alla domanda che poi le è stata posta, riguardo ad una ipotetica somiglianza tra Antonella Fiordelisi ed Oriana, lei ha risposto che al contrario dell’influencer salernitana, Oriana è molto simpatica e non saccente ed aggressiva come lei. Riferendosi sempre all’attuale finalista del GF Vip 7 ha detto: “Oriana è ironica, super simpatica.”

Clizia Incorvaia si è poi espressa in maniera molto diretta e precisa sulla coppia. Ha dichiarato infatti che secondo lei la relazione tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi può definirsi tossica, in quanto soprattutto i primi anni l’amore deve rendere felici. Tra di loro invece, secondo lei, tutto sarebbe basato sul dramma, sul conflitto e sulla sofferenza. Riferendosi poi all’uscita di Antonella dal GF Vip 7, ha affermato che a suo modo di vedere il pubblico si è stufato di vedere gente presuntuosa ed arrogante, ma predilige molto più gente colta ed elegante d’animo proprio come sua sorella Micol.

Al termine dell’intervista Clizia ha lanciato un’ultima frecciatina ad Edoardo Donnamaria, dichiarando che secondo lei ha sminuito l’amicizia tra lui e Micol semplicemente per far accrescere l’ego di Antonella Fiordelisi. Edoardo avrebbe dunque denigrato un’altra donna e sputato nel piatto in cui ha mangiato, riducendo il suo rapporto con Micol a dei semplicissimi incontri fisici.